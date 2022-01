Những phong cách độc đáo của David Bowie đang trở lại năm 2022

Những phong cách độc đáo của David Bowie đang trở lại năm 2022.

Áo liền quần

Quần áo đã giúp Bowie biến hóa thành nhiều tính cách sân khấu khác nhau của ông, bao gồm cả sự quyến rũ của thập niên 70 thay đổi bản ngã Ziggy Stardust của Bowie. Trong thời đại này và trong suốt chuyến lưu diễn cho album thứ năm The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Bowie đã mặc những bộ áo liền quần đầy màu sắc phù hợp với một ngôi sao nhạc rock phong cách psychedelic. Ngày nay, các thương hiệu bao gồm Saint Laurent và Collina Strada đang đưa xu hướng này thành thời trang cao cấp với kiểu áo liền quần catsuit.

Trang điểm vui tươi

Được coi là người tiên phong cho cách ăn mặc phi giới tính mở đường cho các ngôi sao hiện đại như Harry Styles và Ezra Miller, Bowie thường trang điểm cho các buổi chụp hình, biểu diễn và xuất hiện trên truyền hình. Kiểu dáng nổi tiếng nhất của ông là hình tia chớp Ziggy Stardust hoàn chỉnh với nước da hồng, nhưng Bowie cũng thường xuyên trang điểm bằng cách kẻ mắt hoặc đánh phấn mắt đơn giản. Thử nghiệm Glam rock đã khuyến khích vẻ đẹp táo bạo hơn trong những năm gần đây, với kiểu trang điểm tiên phong đang thống trị các sàn diễn. Ngay cả tác động của Euphoria đối với các xu hướng làm đẹp cũng do một phần ảnh hưởng của nó đối với thời đại của Bowie.

Power Suit

Vào những năm 80, Bowie yêu thích những bộ đồ Power Suit với miếng đệm vai và thường mặc chúng khi biểu diễn trên sân khấu. Những bộ đồ Power Suit đã thống trị các sàn diễn trong những mùa gần đây, với những kiểu dáng phóng đại được thấy ở Balenciaga. Ngay cả những thiết kế hiện đại, như một bộ Power Suit của Proenza Schouler được thiết kế riêng cũng tự hào có bảng màu mà Bowie ưa thích.

Họa tiết táo bạo

Trong suốt toàn bộ sự nghiệp của mình, nhưng đặc biệt là trong thời đại Ziggy Stardust của mình, Bowie không bao giờ né tránh những họa tiết hoặc hình in táo bạo. Dù diện jumpsuit hay set đồ đồng bộ, Bowie thường kết hợp trang phục táo bạo với mái tóc đỏ rực của mình. Từ bộ đồ in hình nền của thập niên 70 tại Gucci cho đến bộ đồ in hoa rực rỡ tại Missoni, xu hướng in họa tiết lớn của ngôi sao nhạc rock đã tràn ngập khắp các sàn diễn Xuân/Hè 2022.

