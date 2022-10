Những phong cách đỉnh cao một thời của siêu mẫu huyền thoại Twiggy

Người mẫu thời trang người Anh Twiggy đã trở thành một biểu tượng văn hóa từ những năm 60.

Kiểu trang điểm mắt đậm và thanh lịch cùng với kiểu tóc nam tính pixie khét tiếng đã khiến siêu mẫu huyền thoại Twiggy trở thành "Gương mặt của năm 1966", đưa cô trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu và là hình ảnh thu nhỏ của phong cách thẩm mỹ Mod của thập kỷ.

Sinh ra với tên thật là Lesley Hornby, Twiggy được nhiều người coi là siêu mẫu đầu tiên trên thế giới. Trước đây, ngoại hình nổi bật của Twiggy đã mở ra một kỷ nguyên mới cho thời trang. Tác động của cô ấy đối với ngành công nghiệp thời trang vẫn tiếp tục tồn tại sau nhiều thập kỷ vì vẻ ngoài cô ấy bao gồm nhiều phong cách khác nhau, đến bây giờ vẫn rất thời thượng. Từ những bộ váy điệu đà và thời trang kỷ nguyên vũ trụ Space Age của những năm 60 và 70, phong cách quyến rũ và tuyệt vời của những năm 80, đến những bộ đồ lấy cảm hứng từ phong cách menswear tinh vi nhưng thoải mái của những năm 90, không có kiểu dáng nào mà Twiggy không có được.

Liên tục tạo trend và khiến mọi người phải mặc theo mình, Twiggy chứng minh it girl (những cô gái truyền cảm hứng) luôn tồn tại dù bất cứ hoàn cảnh nào. Dù không ít lần bị đem ra làm đề tài chỉ trích trong suốt sự nghiệp. Do thân hình siêu gầy và mảnh mai, anti-fan đã gán cô với hình tượng "nét đẹp của kẻ nghiệp ngập" (heroin chic), Twiggy vẫn âm thầm khẳng định sức ảnh hưởng phong cách không thể phủ nhận.

Mặc dù chỉ làm người mẫu chuyên nghiệp trong bốn năm, phong cách thời đại của Twiggy vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho vẻ đẹp của ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn lại sự biến đổi thời trang của cô trong vài thập kỷ qua.

1966: Nữ siêu mẫu lăng xê phong cách thể thao với chiếc váy hai dây bằng nhựa trong suốt lấy cảm hứng từ Thời đại Không gian.

1967: Twiggy sang trọng với đôi bôt nhung da lộn màu đỏ khi xuống máy bay.

1967: Bộ sưu tập Twiggy Look chứng kiến cách cô phối cả cây đồ họa tiết thú vị.

1967: Twiggy luôn gây ấn tượng với những chiếc váy mini bé nhỏ.

1971: Twiggy tôn vinh nghệ thuật móc len crochet, cô diện trang phục len móc với Justin De Villeneuve.

1974: Thử nghiệm phong cách California tại buổi diễn tập cho Lễ trao giải Oscar ở Los Angeles.

1981: Twiggy ăn vận quyến rũ tại A Gift of Music Concert Benefit ở Los Angeles.

1983: ĐI đầu trend mặc trang phục có phần tay áo kiểu Victoria bằng kim loại tại bữa tiệc Afterparty "Private Lives" ở Thành phố New York.

1993: Trang phục lấy cảm hứng từ menswear tại buổi ra mắt "The Remains of the Day" ở Beverly Hills.

1995: Sang trọng sành điệu với trang phục cảm hứng nam giới Menswear tại Lễ trao giải Drama League thường niên lần thứ 61 ở Thành phố New York.

