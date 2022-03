Những khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất thập niên 90 của Mariah Carey

Năm 1990, Mariah Carey, người New York, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu âm nhạc để ra mắt đĩa đơn “Vision of Love”. Với mái tóc xoăn bồng bềnh và quãng giọng 5 quãng 8 ấn tượng, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành ngôi sao chinh phục trái tim hàng triệu người trên toàn thế giới.

Hết hit này đến hit khác, Carey trở thành một trong những nữ nghệ sĩ biểu diễn thành công nhất của thập niên 90 với các bài hát kinh điển "Fantasy", "Always Be My Baby" và hit kỳ nghỉ "All I Want For Christmas Is You" đã gây được tiếng vang trong suốt các mùa lễ hội. Kết thúc thập niên 90 đầy mạnh mẽ, ca sĩ được Billboard vinh danh là Nghệ sĩ của thập kỷ vào năm 1999.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Carey là diva đỉnh cao, thể hiện bản thân qua phong cách thời trang It-girl đích thực. Nhìn chung, vẻ đẹp quyến rũ, giọng hát đặc biệt và tủ quần áo ấn tượng đã định vị cô ấy như một biểu tượng âm nhạc và thời trang thập niên 90 thực sự. Nếu bạn đang tìm kiếm một số cảm hứng về phong cách cổ điển, thì không cần tìm đâu nữa. Từ váy ngắn thể thao cho đến váy dạ hội trên thảm đỏ, người biểu diễn đều là người đi đầu trong xu hướng.

Để tôn vinh ngày kỷ niệm của cô ấy (vì Carey không tổ chức sinh nhật), chúng ta cùng ghi nhớ các kiểu dáng phong cách nhất những năm 90 của nữ ca sĩ.

