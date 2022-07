Những đôi giày thể thao hãng nào bị làm giả nhiều nhất?

Giày thể thao giả là ngành kinh doanh lớn. Những đôi giày thể thao mới từ các thương hiệu hàng đầu như Adidas và Nike vốn đã khá đắt đỏ, nhưng khi bạn xét đến yếu tố nguồn cung thấp, nhu cầu cao và các mẫu giày phổ biến được đánh giá cao trên thị trường hậu mãi, thì nhu cầu về hàng nhái rẻ hơn là điều dễ hiểu.

Theo một số nguồn tin, thị trường giày thể thao giả trị giá tới 450 tỷ đô la Mỹ, và giày thể thao cho đến nay là mặt hàng bị làm giả nhiều nhất trên hành tinh. Những món đồ giả ngày nay ngày càng tinh vi, và việc phân loại thật giả có thể đặc biệt khó khăn.

Cũng khó có thể biết được phiên bản giày thể thao mới nào có nhiều khả năng bị làm giả hơn những phiên bản khác. Thậm chí, có lúc những kẻ làm hàng giả giỏi đến mức họ có thể thiết kế ngược lại giày thể thao từ tài liệu báo chí và đưa hàng giả vào lưu hành trước khi bản phát hành chính thức đến các cửa hàng.

Chợ điện tử về giày thể thao và hàng xa xỉ StockX gần đây đã phát hành một báo cáo về quy trình xác thực của họ và thị trường hàng giả, tiết lộ một số thống kê gây sốc về số lượng hàng giả mà họ chặn, cũng như 3 loại giày thể thao bị làm giả hàng đầu mà họ gặp phải và tất cả đều có một vài điểm chung.

Dữ liệu

Trong 12 tháng qua, 3 đôi giày thể thao bị làm giả nhiều nhất mà StockX đã chặn được đều là Nike Air Jordans. Hơn thế nữa, chúng đều là Air Jordan 1 và đều có mối liên hệ với rapper nổi tiếng của Houston, Travis Scott.

# 3 và # 2 là Jordan 1 Fragment x Travis Scott, ở dạng thấp và cao lần lượt. Đó không phải là một bất ngờ lớn: tất cả giày thể thao Nike đặc trưng của Scott đều xếp hạng là một số giày thể thao được săn lùng và mong muốn nhất trên thị trường. Fragment cũng là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và bất kỳ sản phẩm cộng tác nào của họ - cho dù đó là đồng hồ, ô tô hay giày thể thao - đều rất được thèm muốn.

Ngạc nhiên hơn một chút là đôi sneaker bị làm giả nhiều nhất: Jordan 1 High ‘Dark Mocha’. Mặc dù không rõ ràng là một tác phẩm cộng tác của Travis Scott, nhưng nó gần giống với Travis Scott ‘Mocha’ cực kỳ nổi tiếng, đó là lý do tại sao phong cách này lại được yêu thích đến vậy (và do đó, nó rõ ràng là mục tiêu rất lớn đối với những kẻ làm hàng giả).

11 trung tâm xác thực của StockX trên khắp thế giới báo cáo đã từ chối hơn 300.000 sản phẩm trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái - nhưng không phải tất cả những sản phẩm bị từ chối đó đều là hàng giả. Lý do phổ biến nhất khiến sản phẩm bị StockX từ chối là do lỗi sản xuất, chiếm 24% tổng số bị từ chối. Hai lý do lớn nhất tiếp theo là hộp bị hỏng ở mức 20% và sản phẩm đã qua sử dụng ở mức 16%. Để so sánh, hàng giả chiếm 14% số lượng từ chối, phần lớn trong số đó là giày thể thao. Quy trình xác thực của StockX tự hào có tỷ lệ chính xác là 99,96%.

Làm cách nào có thể phát hiện ra hàng giả?

Mặc dù các chợ thương mại điện tử lớn như StockX có đội xác thực khổng lồ kiểm tra mọi đôi giày thể thao mà họ nhận được, làm thế nào người mua sắm bình thường có thể tìm ra đâu là thật hay đâu là giả? Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy - đó là lý do tại sao các dịch vụ xác thực giày thể thao hoặc 'kiểm tra tính hợp pháp' đang có nhu cầu rất cao ngay bây giờ.

Nếu bạn tìm thấy một đôi giày thể thao thường xuyên bán với giá cao hơn giá bán lẻ với một mức giá quá tốt so với sự thật, thì có thể là như vậy. Sử dụng các giác quan của bạn: nếu chúng có mùi hóa học, nếu chúng có cấu tạo kém hoặc nếu hộp / sản phẩm có vẻ ngoài cũ kĩ, hãy tránh xa.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng đó là màu sắc hoặc thiết kế thực sự được sản xuất bởi thương hiệu chứ không phải một fan hâm mộ nào đó (ví dụ: Supreme chưa bao giờ hợp tác với Yeezy, vì vậy nếu bạn nhìn thấy ‘Yeezy supreme’ thì đó là hàng giả).

Cũng giống như các tác phẩm nghệ thuật, giày thể thao cũng sẽ có các tính năng cụ thể có thể được sử dụng để phân biệt thật giả. Ví dụ: Legit Grails khuyên rằng logo đính 'Air Jordan' trên Jordan 1 'Dark Mochas' là một cách tốt để xem một đôi có phải là hàng giả hay không: hàng giả có xu hướng có các chữ cái khác nhau, kém chính xác hơn với kích thước và hình dạng không nhất quán.

Mẹo hay: bạn hãy tham gia cộng đồng giày sneaker online. Hầu hết các sneakerhead sẽ sẵn lòng giúp 'kiểm tra hợp pháp' giày thể thao của bạn, cũng như cung cấp hoặc xác nhận những người bán đáng tin cậy (hoặc giúp bạn tránh xa những người bán ranh mãnh).

