Những điều bạn chưa biết về tiệc Afterparty tại Met Gala 2022

Sau một đêm “Gilded Glamour” tại Met Gala, chỉ có một nơi duy nhất để đến sau đó là: tiệc Afterparty.

Sau một đêm “Gilded Glamour” tại Met Gala, chỉ có một nơi duy nhất để đến sau đó là: tiệc Afterparty. Mùa Met Gala này, những người nổi tiếng tham dự không chỉ một mà nhiều bữa tiệc sau sự kiện chính. Cho dù tiệc tùng với Cardi B và Tạp chí Playboy tại khách sạn The Standard hay ăn mừng với Naomi Campbell và Kate Moss tại Casa Cipriani, hãy xem những gì đã diễn ra bên trong Met Gala After party.

Kate Moss và Naomi Campbell tại Casa Ciprinani

Naomi Campbell và Kate Moss đã tham dự bữa tiệc After party cho Met Gala tại Casa Ciprinani. SAINt John đã khiến đám đông xúc động bằng một màn trình diễn đặc biệt trong khi Megan Thee Stallion, Cara Delevingne, Vanessa Hudgens và nhiều người nổi tiếng yêu thích của chúng ta nhảy múa trong đêm. Megan mặc một chiếc váy mini bằng da trong khi Delevingne dự tiệc trong một chiếc áo len màu bạc và Hudgens mặc một chiếc áo blazer Moschino màu đen cho bữa tiệc sau khi kết thúc của các siêu mẫu.

Cardi B và tạp chí Playboy tổ chức After party tại Met Gala

Cardi B gây choáng váng tại Met Gala trong chiếc váy Versace vàng với dây chuyền vàng tại Met Gala sau đó mặc một chiếc váy màu xanh đậm với các chi tiết bằng vàng cho After party tại The Boom Boom Room ở The Standard Hotel. Do Tạp chí Playboy đồng tổ chức, bữa tiệc có sự tham gia của những người nổi tiếng như Normani, Camila Cabello, Brooklyn Beckham và Dove Cameron. Wendy Williams cũng xuất hiện trong bữa tiệc với blogger Jason Lee sau khi ít xuất hiện trong vài tháng. Người dẫn chương trình talkshow mặc một chiếc váy sọc sặc sỡ kết hợp với giày thể thao và một chiếc túi nhỏ để có một kiểu dáng casual, hoàn hảo để khiêu vũ vào buổi tối.

Tiệc After party chính thức của Met Gala

Met Gala năm nay do Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds và Lin-Manuel Miranda tổ chức. Sau buổi dạ tiệc, những người chủ trì tổ chức bữa tiệc của riêng họ tại khách sạn The Standard. Đối với bữa tiệc After party, Lively bước ra khỏi chiếc váy Atelier Versace và mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ với các điểm nhấn ren đen.

Tiệc After party tại Zero Bond

Mặc dù chúng ta không chắc ai đã tổ chức bữa tiệc sau tại Zero Bond, nhưng đây là một trong những bữa tiệc phổ biến nhất đối với một số người nổi tiếng trẻ của Hollywood. Olivia Rodrigo tham dự bữa tiệc trong một chiếc váy ngắn màu đỏ và hồng với những chi tiết vàng trong khi Kendall Jenner mặc một chiếc váy sheer đen và Hailey Bieber diện một chiếc áo ngực trễ nải với áo khoác và quần đen. Kaia Gerber và bạn trai Austin Butler cũng tham dự bữa tiệc như Bella Hadid, người đã đổi bộ quần áo Burberry bằng da màu đen của mình cho chiếc áo corset và quần ngố của Burberry.

