Nhìn lại sự khởi đầu của họa tiết chấm bi

Thứ Bảy, ngày 06/06/2020 09:55 AM (GMT+7)

Họa tiết chấm bi là sản phẩm cua thế kỷ 20 và ra mắt lần đầu tại Mỹ. Từ đó, chúng đã trở thành một phần không thể thiếu của thời trang

Với họa tiết chấm bi chắc chắn trở lại xu hướng thời trang mùa này nhờ các đối thủ nặng ký trên sàn catwalk như Balenciaga, chúng ta nên nhìn lại một chút lịch sự ra đời của họa tiết huyền thoại này. Trước tiên, từ "polka" bắt nguồn từ tiếng Ba Lan có nghĩa là người phụ nữ nhỏ nhắn hay cô gái nhỏ. Điều này có ý nghĩa, với các chấm bi vốn có cảm giác nữ tính.

Họa tiết chấm bi có lẽ bắt đầu vào năm 1926 khi Hoa hậu Mỹ được chụp ảnh trong bộ bikini chấm bi; nhân vật chính nổi tiếng đầu tiên của chấm bi polka, dĩ nhiên là chuột Disney Minnie năm 1928.

Christian Dior đã sử dụng chấm bi trong bộ sưu tập New Look của ông, trong những gì tạp chí Vogue đưa tin là một kế hoạch trực tiếp, không tì vết để làm cho phụ nữ ngông cuồng, lãng mạn, nữ tính. Nó thật sự thành công vì chiếc váy chấm bi là tác phẩm New Look bán chạy nhất năm 1954. Hollywood nhanh chóng du nhập họa tiết mới với những người nổi tiếng như Elizabeth Taylor, Lucille Ball và Marilyn Monroe.

Năm 1951, Monroe nổi tiếng được chụp ảnh trong bộ bikini chấm bi và 9 năm sau, bài hát của Brian Hyland ‘Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Dot Dot Bikini Bikini đứng đầu các bảng xếp hạng, đưa chấm bi trở lại thịnh hành. Chấm bi có thể là nữ tính, nhưng tủ quần áo nam weren không phải là miễn dịch với cơn sốt chấm bi. Vào năm 1962, DC Comics đã giới thiệu polka-Dot Man với nhiều chấm màu.

Các tài liệu tham khảo về văn hóa nhạc pop không dừng lại ở đó - ai có thể quên Julia Roberts trong vai Vivienne trong phim “Người phụ nữ xinh đẹp” năm 1990, tham dự các cuộc đua ngựa trong chiếc váy chấm bi và chiếc mũ hợp mốt. Bộ phim có thể đã được 27 năm trước, nhưng chiếc váy chấm bi đó vẫn để lại cảm xúc đến tận sau này.

Giống như Dior trước đó, nhà thiết kế Carolina Herrera đã sử dụng chấm bi trên hầu hết các bộ váy của bà vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990 và chấm bi vẫn là một thành phần quan trọng trong các bộ sưu tập của bà. Comme des Garçons Rei Kawakubo đã nói rằng những ký ức đầu tiên của bà về thời trang bao gồm màu xanh, trắng và chấm bi polka và in chúng lên áo phông và ví.

Chấm bi vẫn là một họa tiết không thể thiếu trên thảm đỏ và tủ quần áo đi chơi của tất cả mọi người nổi tiếng từ Emma Stone đến Kate Middleton, cô đã mặc một chiếc váy chấm bi trắng đến giải thi đấu Wimbledon năm ngoái.

