Nhìn lại lịch sử thăng trầm của những chiếc áo Blazer

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 05:49 AM (GMT+7)

Những chiếc áo Blazer càng ngày càng phổ biến và không thể thiếu trong tủ quần áo của nhiều người.

Theo truyền thống, blazer là một chiếc áo khoác dài đến đùi, được may bằng vải nỉ màu đen hoặc màu xanh navy. Các nút bằng đồng trên tay áo phản ánh nguồn gốc hiệu may trong văn hóa chèo thuyền và cricket cuối thế kỷ 19 của Anh. Blazer được đặt giữa áo khoác veston truyền thống và áo khoác thể thao thông thường. Blazer có thể được mặc không cần có quần phù hợp, blazer rộng hơn và ít cấu trúc quanh vai và ngực hơn so với áo veston truyền thống.

Nguồn gốc của những chiếc áo Blazer được biết đến qua một số câu chuyện. Người ta lần theo dấu vết của nó đến những chiếc áo cộc tay màu đỏ hay những chiếc áo khoác thể thao màu đỏ tươi, được mặc bởi đội chèo thuyền của trường St Johnedom College, Cambridge vào những năm 1820.

Một lần khác vào năm 1837, khi thuyền trưởng của HMS Blazer mặc cho thủy thủ đoàn của mình những chiếc áo khoác màu xanh nước biển với các nút bằng đồng của Hải quân Hoàng gia nổi bật, để chào đón Nữ hoàng Victoria trên tàu. Hoặc chiếc áo khoác có thể đã có được tên của nó từ áo khoác câu lạc bộ đồng quê vào những năm 1870. Trong mọi trường hợp, thuật ngữ này đã vượt quá ý định ban đầu của nó, di chuyển từ ngoài biển vào bờ và vượt ra ngoài câu lạc bộ thể thao.

Chiếc áo Blazer xuất hiện trên tạp chí Vogue lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1893: “Vào lúc mùa chèo thuyền đã bắt đầu, các thợ may đang bận rộn thiết kế trang phục đua thuyền”, phóng viên viết. “Thông minh nhất tôi từng thấy là những người có váy hoàn toàn đơn giản với áo khoác Eton hoặc Blazer dài”. Vào khoảng đầu thế kỷ, Blazer là một món đồ chính trong tủ quần áo New Woman, mặc với áo sơ mi và váy phù hợp. Khi các hoạt động thể thao được chấp nhận cho phụ nữ, quần áo trở nên giản dị hơn, và Blazer bị bỏ rơi dành chỗ cho cho áo len hoặc cardigans.

Chiếc áo Blazer đã có sự hồi sinh lớn đầu tiên vào những năm 1950 khi các sinh viên Anh thay đổi áo khoác của trường để biến chúng thành phong cách mới. The New Religion của Paul Anderson, những người theo xu hướng mới kể lại cảm nghĩ về phong cách mới của họ. “Trong khoảng thời gian này, tôi đã có một chiếc áo khoác có ba nút chrome” Mickey Modern nhớ lại từ London. “Càng trở nên thời thượng khi có chữ cái đầu của bạn trong các ký tự La Mã trên túi áo ngực”. Lloyd Johnson từ Hastings nhớ rằng mẹ của một trong những người bạn của anh ta đã cắt ngắn chiếc áo khoác đi học để trông giống như một chiếc áo bum freezer, trong khi bạn của anh ta cởi cà vạt và vặn cổ áo lên.

Khoảng 20 năm sau, Giorgio Armani đã đưa Blazer trở lại với thời trang, giới thiệu bộ sưu tập áo khoác nam Blazer đầu tiên của ông vào năm 1975. Không đường chỉ và không ủi, áo khoác Blazer ít trang trọng hơn áo khoác veston, nhưng vẫn chuyên nghiệp. Những chiếc áo Blazer của Armani có thể được mặc như áo len hoặc áo khoác thường, giản dị nhưng tinh tế. “Vua của Blazer” đã được tôn vinh khi Richard Gere mặc Armani trong bản hit American Gigolo năm 1980.

Vào khoảng cuối những năm 2000, áo Blazer nhiều màu sắc được nhiều phụ nữ mặc như một xu hướng thời trang mới. Được phổ biến trong nhiệm kỳ của Barshe Decarnin tại Balmain trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2011, chiếc áo Blazer đã trở thành một món đồ nổi bật để phủ lên một chiếc váy dạ hội. Trong vài năm qua, nó thậm chí còn xuất hiện như chính chiếc váy - được cắt đến đỉnh đùi, váy blazer nhưng là sự tái hiện mới nhất của chiếc áo cổ điển này.

