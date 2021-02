Nhà thiết kế da màu đại tài và phong cách khối màu trứ danh

Color blocking đã trở lại một cách ấn tượng và chúng ta phải cám ơn nhà thiết kế người da đen Stephen Burrows vì hiện tượng này. Từ Brandon Maxwell đến Bottega Veneta, các mã màu gợi cảm của thập niên 70 được Burrows phổ biến đang nắm quyền kiểm soát các sàn diễn thời trang Cruise và Xuân/Hè 2021.

Chiếc váy midi màu vàng hoàng yến trong bộ sưu tập Miu Miu Xuân/Hè 2021, áo choàng Valentino Cruise 2021 màu đỏ và nâu với quần fuschia, những chiếc quần dài màu hồng kẹo cao su của Givenchy Xuân/Hè 2021... tất cả đều là hậu duệ của các thiết kế của Burrows. Chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời và di sản của nhà thiết kế cũng như tác động của ông ấy đến thời trang ngày nay như thế nào.

Burrows được sinh ra vào tháng 9 năm 1943 tại Newark, New Jersey với cha mẹ là Gerald Burrows và Octavia Pennington. Cả cha và mẹ của ông đều là nhà sản xuất mẫu cho nhãn hiệu Hattie Carnegie ở Quận may mặc của Thành phố New York, vì vậy thời trang xuất hiện sớm trong cuộc đời của nhà thiết kế. Trên thực tế, Burrows đã tạo ra chiếc quần đầu tiên của mình từ chiếc áo khoác da thuộc về bà của ông khi vẫn còn là một đứa trẻ. Trong thời gian học trung học, ông chính thức học cách may quần áo từ bà của mình, Beatrice Simmons. Chính ở độ tuổi sơ khai này và dưới sự dạy dỗ của bà, ông đã phát triển các đường khâu viền và đường chỉ có thể nhìn thấy được đặc trưng của mình được mệnh danh là “đường khâu zigzag”. Bản thân Burrows đã gọi chi tiết vui nhộn là “máu chảy qua giải phẫu quần áo của ông”. Tài năng nghệ thuật của ông đã được trau dồi thêm tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Bảo tàng Philadelphia ở Pennsylvania trong thời gian ngắn ông theo học, nhưng danh tính thiết kế của ông thực sự hình thành sau khi ông chuyển đến Thành phố New York vào năm 1962 để theo học Học viện công nghệ Thời trang.

Khung cảnh ám ảnh về câu lạc bộ disco ở Manhattan những năm 1960 được viết trên toàn bộ trang phục của Burrows. Mối tình của ông với quần Tây áo mỏng và lưới phản ánh thời kỳ mà các câu lạc bộ mở cửa, chật cứng và tiệc tùng thâu đêm. Bạn sẽ không tìm thấy lớp lót, cúc hoặc bất kỳ yếu tố cấu trúc thực sự nào trong chiếc váy dạ hội của Burrows, bởi vì đó là những gì có lợi cho phong cách sống của khách hàng của ông (và chính nhà thiết kế) vào thời điểm đó. Tự do di chuyển, khiêu vũ và đổ mồ hôi một cách thoải mái là những cân nhắc hàng đầu của bất kỳ người tiêu dùng thời trang trẻ nào hướng đến bữa tiệc ở Le Jardin vào những năm 60, và Burrows là người có cách làm mới nhất dành cho họ. Nhà thiết kế tin rằng "quần áo phải vui nhộn và dễ vận động. Chúng giống như quần áo để người lớn chơi cùng."

Sau khi tốt nghiệp FIT, ông được thuê làm nhà thiết kế cho Weber Originals, nhưng rời Weber vào năm 1967 để đồng sáng lập O Boutique ở thành phố New York. Thật không may, dự án kinh doanh chỉ kéo dài trong hai năm, khi ông và các đồng nghiệp phải đối mặt với thực tế lần đầu tiên trở thành chủ doanh nghiệp. Năm sau, ông và Roz Rubenstein ra mắt bộ sưu tập quần áo may sẵn cho cửa hàng bách hóa cao cấp Bonwit Teller và đến năm 1970, Geraldine Stutz, chủ tịch Henri Bendel, đã đưa Burrows về dưới trướng của bà. Stuz đã cung cấp cho ông một không gian để làm việc và mùa hè đó đã mở ra Stephen Burrows World trên tầng ba của Bendel Studio. Những chiếc áo len dệt kim không finito sáng màu, da đính đinh và những sợi rau diếp uốn lượn của ông đã tạo nên cảm giác sôi động của disco những năm 70, khiến cửa hàng trở nên nổi tiếng ngay lập tức.

Khách hàng nổi tiếng nhanh chóng đổ xô đến Stephen Burrows World. Các biểu tượng giải trí thời đó như Diana Ross, Barbara Streisand và Cher là một trong những khách hàng thường xuyên nhất của Burrows. Tuy nhiên, trang phục dành cho người nổi tiếng nổi tiếng nhất của ông phải là chiếc váy vàng Oscar 1978 của Farah Fawcett. Gần đây hơn, Michelle Obama đã xuất hiện trong một chiếc áo khoác và quần âu màu vàng của Stephen Burrows.

Với rất nhiều thành công cho đến cuối những năm 60 và đầu những năm 70, không có gì ngạc nhiên khi Burrows được chọn vào năm 1973 để trưng bày tác phẩm của mình tại Cung điện Versailles bên ngoài Paris, Pháp. Nhưng đối với nhiều người, đó là một cú sốc, vì màu da của Burrows. Một số chỉ trích về việc một nhà thiết kế da đen được tham gia sự kiện thời trang Battle of Versailles nổi tiếng, nơi đã làm nổi bật buổi ra mắt thời trang cao cấp của Mỹ trên sân khấu quốc tế. Hôm nay, chúng ta có thể và nên nhìn lại buổi ra mắt thời trang huyền thoại của Burrows như một bước tiến dài trong việc giải phóng các nhà thiết kế da đen và sự công nhận toàn cầu của thời trang Mỹ nói chung.

Trong số năm nhà sáng tạo Hoa Kỳ được chọn tham dự, bốn người còn lại là Roy Halston, Oscar De La Renta, Anne Klein và Bill Blass, Burrows gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Đối thủ cạnh tranh của Pháp Yves Saint Laurent thậm chí còn ca ngợi nhà thiết kế người Mỹ da đen vì những chiếc váy bay bổng hoạt bát hơn tất cả những người khác và 10 người mẫu da đen của ông, bao gồm Bethann Hardison, Billie Blair, Norma Jean Darden và Pat Cleveland, vì cách đi catwalk, xoay người quyến rũ của họ, và kịch tính hóa sàn diễn của Pháp.

Chính trên sàn diễn thời trang Versailles, Burrows đã trở thành nhà thiết kế người Mỹ gốc Phi đầu tiên nổi tiếng trên thế giới. Ngay sau đó, ông cũng trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được giải thưởng Coty, giải thưởng cao quý nhất trong thời trang Mỹ lúc bấy giờ (sau đó được thay thế bằng giải thưởng CFDA). Năm 1974, ông giành được Giải thưởng Coty lần thứ hai, lần thứ ba vào năm 1977, và được trao cả Giải thưởng của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Nhà phê bình thời trang Hoa Kỳ và Giải thưởng Quả cầu pha lê của Hiệp hội dệt kim năm 1975.

Thực tế là di sản thiết kế của Burrows không được đánh giá cao. Sự phân biệt đối xử là thứ mà ông phải đối mặt với tư cách là người sáng tạo da đen trong thế kỷ 20. Nhìn chung sự nhạy bén trong kinh doanh, các nhà đầu tư đáng tin cậy và thanh toán công bằng là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một nhà mốt bền vững về mặt tài chính. Năm 2013, nhà thiết kế da màu đã cố gắng hồi sinh nhãn hiệu của mình, nhưng kết thúc không có hậu do thiếu kinh phí và cái chết của đối tác kinh doanh, John Robert Miller.

Burrows thất bại trong việc khởi chạy lại nhà mốt cùng tên của mình. Và đáng buồn thay, ông Burrows không phải là nhà sáng tạo người Mỹ da đen duy nhất bị thua lỗ vì kinh doanh. Khi còn học đại học, Ann Lowe, một nhà thiết kế bị lãng quên đã từng thiết kế quần áo cho Jackie Kennedy, Rockafellers và DuPonts, nhưng cũng giống như Burrows đã phải vật lộn để quản lý công việc kinh doanh của mình một cách hợp lý trong môi trường chính trị xã hội thời đó.

Ngày nay sự phân biệt chủng tộc, màu da trong kinh doanh thời trang đã được cải thiện nhờ sự gia tăng của các CEO da đen và những Giám đốc thời trang da màu như Virgil Abloh, Telfar Clemens, LaQuan Smith, Christopher John Rogers, Aurora James, Kerby Jean-Raymond,…

