Nhà mốt Alexander McQueen quyên góp vải cho sinh viên thời trang

Thứ Ba, ngày 16/03/2021 15:20 PM (GMT+7)

Giám đốc Sáng tạo Sarah Burton đã khởi động chương trình quyên góp vải để hỗ trợ sinh viên thời trang trên khắp Vương quốc Anh.

Nếu bạn yêu thích Alexander McQueen, bạn biết những món đồ của thương hiệu quá đắt đỏ, không phải lúc nào cũng dễ dàng có được. Sẽ rất khó nếu bạn muốn có một tác phẩm như đôi giày cao gót Armadillo dành cho sàn diễn hoặc những chiếc giày cao gót hình xương tuyệt đẹp của những năm trước. Tuy nhiên, với hai dự án mới, việc bắt tay với Alexander McQueen trở nên dễ dàng hơn.

Quay trở lại năm 2019, Giám đốc Sáng tạo Sarah Burton đã khởi động chương trình quyên góp vải để hỗ trợ sinh viên thời trang trên khắp Vương quốc Anh và hiện tại đợt giao hàng thứ hai đang được tiến hành. Tất cả mọi thứ từ vải may quần áo nữ đến vải may quần áo nam giới sẽ có sẵn để các giáo viên lựa chọn. Còn lại và được lưu trữ ở chu trình hậu kỳ của xưởng sản xuất, những vật liệu này sẽ được phân phối lại cho các cơ sở thiết kế, nơi nhiều bộ sưu tập sau đại học năm 2020 và bài tập trong khóa học đã sử dụng sáng kiến ​​này.

Cho đến nay, chương trình của bà Burton đã đến được hơn 20 trường đại học và các dự án dựa trên cộng đồng giáo dục, nhưng trong những tháng tới, nhà thiết kế có kế hoạch mở rộng hơn thế nữa.

Giám đốc sáng tạo cho biết cam kết của bà xuất phát từ niềm tin rằng: “Chúng tôi có trách nhiệm mở rộng chương trình trợ giúp và khuyến khích thiết thực cho sinh viên và các trường thời trang. Các khoản quyên góp được xây dựng dựa trên mối quan hệ mà chúng tôi đã thực hiện với các giáo viên trên khắp Vương quốc Anh, những người đang dạy học sinh từ độ tuổi đi học đến sau đại học và đang mở rộng để vươn xa hơn vào năm 2021.

Khi thời gian khó khăn hơn rất nhiều đối với những người sáng tạo trẻ tuổi, hãy hành động chia sẻ các nguồn lực của chúng tôi và mở rộng tầm mắt đón nhận các cơ hội đã trở thành cam kết trung tâm của nội bộ Alexander McQueen, mà tất cả chúng tôi đều rất coi trọng ”.

Tất nhiên, kế hoạch quyên góp đã hữu ích trở lại vào năm 2019, nhưng theo quan điểm của Burton, việc phân bổ tài liệu cho sinh viên thiết kế là cần thiết hơn bao giờ hết do đại dịch. Không chỉ các nhà sáng tạo trẻ phải đối mặt với việc thiếu nguồn nguyên liệu mà việc học qua Zoom đã khiến họ không được hướng dẫn thực hành và không gian studio thường được cung cấp bởi các trường học. Burton và nhóm McQueen của bà tìm cách giải quyết những vấn đề này cũng như thông qua nhiều hội thảo do chuyên gia đứng đầu bao gồm cắt, xếp nếp, tạo mẫu, cắt may, dệt may, thêu và nghiên cứu sưu tập với sinh viên ở mọi lứa tuổi.

Ngoài việc giúp đỡ những người sáng tạo trẻ, việc tận dụng những vật liệu thường bị bỏ đi này cũng là một cách để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Đây là một thông lệ quen thuộc đối với thợ may Alexander McQueen, người đã thực hiện bộ sưu tập quần áo nữ và quần áo nam Xuân/Hè 2021 gần đây nhất được thực hiện bằng vải thô.

Mở rộng hơn nữa vòng đời quần áo của mình, Alexander McQueen đang hợp tác với trang web bán đồ resale sang trọng Vestiaire Collective. Một số khách hàng được chọn sẽ được liên hệ với lời đề nghị bán quần áo McQueen cũ của họ trở lại nhà mốt sau khi được xác thực. Để đổi lấy quần áo cũ này, khách hàng sẽ nhận được một phiếu tín dụng của Alexander McQueen để mua các mặt hàng mới từ các cửa hàng cụ thể. Trong khi họ thích mua sắm, sản phẩm đã bán lại của họ sẽ được đưa vào trang “Thương hiệu được phê duyệt” mới của Vestiaire Collective để mua lại.

Emmanuel Gintzburger, Giám đốc điều hành của Alexander McQueen, cho biết dự án thời trang bền vững, tiết kiệm hơn là kết quả của cam kết của Alexander McQueen để vừa bảo tồn được bản sắc thương hiệu, vừa không lãng phí. Nó cũng đại diện cho sự ưu tiên trong toàn ngành công nghiệp thời trang cao cấp về triết lý mua hàng tốt hơn, từ các nhà thiết kế đến các nhà cung cấp và ứng dụng bán lẻ.

