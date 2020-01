Nhật Bản, Thái Lan: Đồ rách nát, xuyên thấu "làm loạn" ở nơi công cộng

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 00:01 AM (GMT+7)

Nhiều cô gái đã tự biến mình thành thảm họa thời trang khi diện những trang phục không giống ai vô cùng phản cảm.

Mốt rách tả tơi

Trang phục rách quá mức đi ngược lại xu hướng thời trang.

Trang phục rách hiện vẫn đang là xu hướng thời trang được giới trẻ đặc biệt ưa chuộng bởi sự cá tính, phá cách và đầy trẻ trung. Tuy nhiên, có một số trường hợp lạm dụng thiết kế cắt xẻ, diện những bộ đồ hở hang quá mức vô cùng phản cảm. Không chỉ có những cô gái Trung Quốc mà cả phái đẹp Nhật Bản, Thái Lan đều có những trường hợp tương tự. Mặc dù họ đã bị cư dân mạng chỉ trích như "không biết xấu hổ", "chẳng hiểu tại sao lại ăn mặc như vậy" nhưng hiện tượng diện đồ kiệm vải này vẫn liên tục diễn ra. Nhiều người còn chỉ cách cho họ rằng nên khoác thêm áo dáng dài để kín đáo hơn.

Cô gái Thái Lan này mặc váy rách tả tơi khi đi siêu thị.

Cô gái Nhật Bản tự tin diện trang phục rách như trang phục Cái Bang.

Mốt không nội y

Cô gái Trung Quốc diện áo khoét nách nhưng không mặc nội y.

Một kiểu mốt khác cũng bị liệt kê vào danh sách thảm họa thời trang là kiểu mặc không nội y. Liên tiếp nhiều cô gái tự tin "thả rông" khi tới những nơi công cộng. Đặc biệt trang phục của họ đều quá hở hang như áo khoét nách sâu, áo hai dây trễ lưng, trễ cổ. Việc phụ nữ có nên và có cần mặc nội y hay không, không phải đến bây giờ mới trở thành chủ đề bàn tán. Một số ý kiến cho rằng áo ngực khiến phụ nữ cảm thấy không thoải mái, là một quan niệm bất bình đẳng, bởi vậy mới có trào lưu Free The Nipple. Tuy nhiên, số đông khẳng định, khi tới những nơi đông người, phụ nữ nên chú ý đến vấn đề nội y để không đặt mình vào tình huống phản cảm.

Bất chấp độ ngắn của trang phục, cô gái này vẫn tự tin không diện nội y.

Mốt xuyên thấu

Nhiều cô gái mặc trang phục xuyên thấu thiếu tinh tế.

Trang phục xuyên thấu có lịch sử lâu đời hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Thực tế vào khoảng thế kỷ 18, 19 những chiếc váy được may bằng vải muslin, gạc lụa đã xuất hiện. Bước sang thế kỷ 19, trang phục may bằng vải trong suốt được phụ nữ diện nhiều ở nhà và hầu như luôn được mặc thêm nội y bên trong. Càng về sau, kiểu trang phục may bằng loại vải "ảo ảnh" này ngày càng phổ biến bởi sự thanh thoát và gợi cảm rất riêng. Tuy nhiên, đây cũng là trang phục thách thức người mặc bởi không cẩn thận trong cách kết hợp, bạn sẽ dễ dàng trở thành thảm họa trời trang. Người ta vẫn bắt gặp trên đường phố những cô gái mặc váy xuyên thấu lộ toàn bộ nội y, thiếu chỉn chu và vô cùng phản cảm.

Người phụ nữ diện váy xuyên thấu đến siêu thị ở Việt Nam.

