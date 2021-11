Louis Vuitton tái tạo chiếc túi xách Capucines cùng các nghệ sĩ đương đại

Thứ Tư, ngày 03/11/2021 08:31 AM (GMT+7)

Louis Vuitton đã mời sáu nghệ sĩ sử dụng túi xách Capucines của mình như một tấm vải trống và làm lại nó cho khách hàng hiện đại.

Louis Vuitton đã mời sáu nghệ sĩ sử dụng túi xách Capucines của mình như một tấm vải trống và làm lại nó cho khách hàng hiện đại. Paola Pivi, Zeng Fanzhi, Vik Muniz, Donna Huanca, Huang Yuxing và Gregor Hildebrandt đều thay phiên nhau tô điểm cho chiếc túi bằng tác phẩm nghệ thuật của họ.

Chiếc túi Capucines được đặt theo tên của Rue Neuve-des-Capucines, con phố ở Paris, nơi người sáng lập Louis Vuitton mở cửa hàng đầu tiên của mình vào năm 1854. Bộ sưu tập Artycapucines năm 2021 là chiếc thứ ba trong bộ và mỗi chiếc túi sẽ là một sản phẩm phiên bản giới hạn, với chỉ có 200 chiếc cho mọi kiểu dáng được thực hiện.

Chiếc túi Capucines ban đầu được ra mắt trong bộ sưu tập Thu/Đông 2013 của Louis Vuitton, và kể từ đó trở thành mặt hàng chủ lực của thương hiệu. Mặt trước có chữ "LV" bằng kim loại lồng vào nhau. Nó đi kèm với dây đeo có thể tháo rời và phần cứng gợi nhớ đến những chiếc rương cổ điển của Louis Vuitton. Túi Capucines có thể đeo trên tay hoặc đeo chéo.

Cách giải thích của Paola Pivi về chiếc túi dựa trên tác phẩm năm 2007 của cô "One Cup of Cappuccino Then I Go". Mặt trước của chiếc túi được đảm nhận bởi một con báo hung dữ, đầu tiên được cắt may và sau đó được in đè lên da để tạo ra một kết cấu giống như lông thú. Mỗi thành phần còn lại sau đó được thêm vào riêng lẻ, bao gồm cả cappuccino da cừu màu vàng được mạ vàng bằng vàng lá thật. Pivi cũng bổ sung thêm hai túi lấy cảm hứng từ safari, một túi đầu tiên dành cho Capucines.

Zeng Fanzhi’s Capucines gợi lên những bức chân dung lập dị của Vincent Van Gogh. Fanzhi ban đầu đã diễn giải lại tác phẩm của Van Gogh vào năm 2017 và việc chuyển tác phẩm đó lên da là một quá trình tốn nhiều công sức. Một loạt các kỹ thuật thêu, bao gồm cả việc đan sợi chenille, biến tác phẩm nghệ thuật của Fanzhi thành 3D, bề mặt da với các sợi chỉ với 42 màu sắc khác nhau và hơn 700.000 mũi thêu.

Chiếc túi Capucines cỡ BB của Vik Muniz được lấy cảm hứng từ loạt phim "Quasi Tutto" năm 2019 của anh. Chiếc túi màu trắng được trang trí với 154 món đồ quyến rũ kỳ lạ, bao gồm một mẫu váy, cá ngựa, núm vú giả và cocktail. Charm được thêm bằng một số cách. Một số được chạm nổi bằng cách in phun, trong khi những vết khác được khảm như da được tái sử dụng từ các xưởng Louis Vuitton, một chiến thắng cho sự nhạy cảm bền vững của Muniz.

Các bức tranh "Cara de Fuego" và "Muyal Jol" của Donna Huanca là nền tảng của túi Capucines của cô. Tác phẩm của nghệ sĩ mổ xẻ hình dáng cơ thể phụ nữ. Các miếng được in 3D trên da trắng của túi, sau đó được thêu theo từng phần để thêm họa tiết cho tác phẩm. Sau đó, chiếc túi được vẽ bằng tay để bắt chước các nét vẽ nhiều lớp của Huanca. Những chiếc nhẫn giữ tay cầm túi được mô phỏng theo những chiếc nhẫn xuyên thấu cơ thể, càng thu hút cơ thể phụ nữ vào tác phẩm.

Bức tranh Capucines cỡ BB của Huang Yuxing dựa trên bức tranh năm 2019 của anh "The Colossus Hidden Deep in the Hills". Nền tảng của bức tranh Yuxing được in trên túi và thêu bằng chỉ xám. Phong cảnh núi non đầy màu sắc sau đó được thêm vào bằng cách sử dụng nghệ thuật thêu chần, và những giọt sơn, một họa tiết tái tạo trong tác phẩm của Yuxing, được tạo ra bằng cách thêu point de bouclette bằng chỉ kim loại. Logo "LV" được khảm bằng men sọc kẹo. Dòng lụa hồng nóng bên trong.

Cuối cùng, Gregor Hildebrandt’s Capucines được trang trí bằng tác phẩm nghệ thuật gốc, được tạo ra đặc biệt cho dự án này. Nó gợi nhớ đến kỹ thuật "rip-off" thương hiệu của ông, trong đó bụi từ tính từ băng ghi âm cũ được sử dụng để tạo ra các mảnh đen trắng. Túi là da trắng in lụa với hình nền trắng “dương bản” ở mặt trước và hình nền đen “âm bản” ở mặt sau. Logo LV có màu đen kim loại khảm với vinyl, trong khi nội thất được lót bằng da mịn nhuộm để phù hợp với logo màu hồng nổi bật của hãng thu âm Hildebrant, Grzegorzki Records.

Nguồn: http://danviet.vn/louis-vuitton-tai-tao-chiec-tui-xach-capucines-cung-cac-nghe-si-duong-dai-5020...Nguồn: http://danviet.vn/louis-vuitton-tai-tao-chiec-tui-xach-capucines-cung-cac-nghe-si-duong-dai-50202131183220733.htm