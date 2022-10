Logo in khắp trang phục của Valentino: Phô trương hay đẳng cấp?

Pierpaolo Piccioli tiếp tục đưa Valentino lên một tầm cao mới, tăng gấp đôi trong show diễn “Unboxing Valentino” SS23 tối giản đến mức tối đa của mình khi Giám đốc sáng tạo chính thức tiết lộ VLogo mới của nhà mốt - Toile Iconographe mới.

Được nhìn thấy chủ đạo trong suốt show diễn nói trên - không chỉ phát triển trên quần áo mà còn mở rộng ra khuôn mặt của các người mẫu - VLogo mới chào đón Valentino vào một vũ trụ logomanic, chỉ một vũ trụ được củng cố bằng sự tinh tế và đĩnh đạc.

Valentino thực hiện điều này bằng cách phân phát VLogo trên các mặt hàng may mặc có độ tương phản mạnh; những bộ quần áo được cắt theo tiêu chuẩn chính xác mà chúng ta mong đợi từ Piccioli. Trải rộng trên phạm vi dòng sản phẩm pret-à-porter và phụ kiện Valentino Garavani trong một tấm vải jacquard, chúng ta nhận thấy thương hiệu màu đen trang trí các đế màu be mùa thu cho hiệu ứng chiều hoàn hảo đó. Ở đây, một chiếc áo sơ mi overshirt nhẹ chiếm vị trí trung tâm, phần cổ áo được trang trí bằng da và các dải băng quấn phù hợp, và sự cố định được giấu kín kết hợp với nhau để tạo nên một thứ gì đó trang trọng và có cấu trúc, nhưng vẫn sống động với bản in đậm.

Ở những nơi khác, VLogo xuất hiện trên mũ xô, khăn lụa, thắt lưng, quần short, túi mua sắm và giày ống, trước khi có một hình thức lớn hơn với thương hiệu VLogo màu đỏ trên nền màu be. Theo thương hiệu, “Valentino Toile Iconographe được sinh ra, canvas là biểu tượng: hình ảnh là tất cả. Logo trở thành tất cả mọi thứ. Vừa ám ảnh vừa phóng đại, vừa phóng khoáng vừa độc đáo. Nguyên bản và thanh lịch không thể xóa nhòa về thời đại của chúng ta và về những mâu thuẫn - hành động của chúng ta. Logo là biểu tượng cho những lựa chọn của chúng ta, ngay cả những gì thân thiết nhất”.

Bằng cách sử dụng một bản in như vậy, Valentino vừa thừa nhận di sản của mình vừa dự kiến ​​tương lai. Hình chữ “V” đồng nghĩa với nhà mốt, hình dạng lần đầu tiên xuất hiện trong bộ sưu tập Xuân / Hè 1968 của Valentino.

