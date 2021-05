Kylie Jenner chuẩn bị ra mắt thương hiệu đồ bơi riêng?

Thứ Bảy, ngày 22/05/2021 23:23 PM (GMT+7)

Kylie Jenner luôn là một fan hâm mộ của việc khoe những bộ đồ bơi mới nhất của mình trên Instagram, nhưng có vẻ như cô ấy có thể sẽ sớm tạo ra thương hiệu đồ bơi của riêng mình. Theo một đơn đăng ký gần đây tại Văn phòng Thương hiệu và Bằng sáng chế Hoa Kỳ, ngôi sao Keeping Up with the Kardashians đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “Kylie Swim” và “Kylie Swim By Kylie Jenner”. Đơn đăng ký nói rằng rằng thương hiệu sẽ bán bikini, khăn che mặt, giày dép và mũ nón, cũng như các phụ kiện bơi lội như kính râm, kính bơi, phao và khăn tắm.

Jenner ra mắt thương hiệu Kylie Cosmetics của mình vào năm 2015 với nhiều lựa chọn màu son lỏng và sau đó là các sản phẩm trang điểm khác. Sau đó, cô mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc da với sự ra mắt của Kylie Skin vào năm 2019. Mặc dù cô ấy vẫn chưa tiết lộ một dòng thời trang của riêng mình dưới công ty của mình, đây sẽ không phải là bước đột phá đầu tiên của cô ấy vào ngành thời trang. Cô và chị gái Kendall Jenner bắt đầu dòng quần áo Kendall + Kylie vào năm 2012, bao gồm cả đồ bơi.

Trong khi ngôi sao truyền hình thực tế vẫn chưa công khai bất kỳ dự án kinh doanh mới nào, hai tuần trước, cô đã xóa tất cả ảnh khỏi tài khoản Instagram Kylie Cosmetics của mình để lưu lại một bức ảnh duy nhất của cô trong chiếc áo lót màu hồng và quần legging. Cô ấy viết trong chú thích, "một cái gì đó đang đến".

Người hâm mộ cũng đã nhận thấy một tài khoản Instagram mới xuất hiện gần đây có tên "Kylie Baby." Jenner trước đó đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho tên này vào năm 2019, cùng với "Kylie Body" và "Kylie Hair." Không rõ liệu tài khoản có thực sự thuộc về bà trùm sắc đẹp hay không (chưa có bức ảnh nào được đăng tải) nhưng việc mạo hiểm kinh doanh quần áo trẻ em cũng nằm trong danh sách của cô ấy. Cô thường xuyên tạo kiểu cho con gái Stormi Webster của mình bằng một loạt các kiểu dáng sang trọng ngay cả theo tiêu chuẩn của người lớn và phù hợp với trang phục của chính cô ấy.

