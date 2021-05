Túi Olympia, biểu tượng nữ tính của Riccardo Tisci cho Burberry

Thứ Sáu, ngày 21/05/2021 09:23 AM (GMT+7)

Riccardo Tisci đang tôn vinh sức mạnh và vẻ đẹp của năng lượng nữ tính trong chiến dịch mới nhất của Burberry cho chiếc túi Olympia đặc trưng của nhà mốt. Tisci được truyền cảm hứng từ những cô gái hiện đại như Twigs, Kendall Jenner và Shygirl vì “sự dữ dội tự nhiên” và sự thể hiện bản thân độc đáo thông qua sự sáng tạo của họ khi đi trên con đường của riêng mình.

Chiếc túi có hình lưỡi liềm được làm từ chất liệu da mịn của Ý, lấy cảm hứng từ sức mạnh và sự gợi cảm của năng lượng nữ tính. Tisci cho biết: “Khi thiết kế Olympia, tôi đã nghĩ đến việc tạo ra một mẫu túi xách hoàn hảo, một thứ có thể nắm bắt được bản chất của sự nữ tính”.

Các nữ thần đeo chiếc túi với màu sắc mới là xanh lam nhạt và vàng cúc vạn thọ trên nền màu be đặc trưng của Burberry cho chiến dịch tối giản lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại. Jenner và Twigs trang điểm mắt tự nhiên, trong khi Shygirl và Twigs gây choáng trong bộ lông mày tẩy trắng, do nghệ sĩ Kabuki Magic thực hiện. Được chụp ảnh và đạo diễn bởi Inez và Vinoodh và được tạo kiểu bởi Ib Kamara, video chiến dịch mới được đặt tên theo bài hát “sad day” của Twig trong album Magdalene năm 2019 được giới phê bình đánh giá cao, ca ngợi sự kiên cường của chính cô ấy vượt qua khó khăn và chấp nhận rủi ro nhân danh tình yêu .

Inez và Vinoodh cho biết: “Việc sử dụng các phong cách Burberry cổ điển được làm lại thành một kiểu dáng mới giúp làm sống động thông điệp về sức mạnh và hy vọng này. Giống như vẻ đẹp bất diệt và tài năng đổi mới của những người phụ nữ, túi Olympia là “một sản phẩm vượt thời gian, cho một kỷ nguyên mới”.

Phiên bản mới nhất của chiếc túi Olympia, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019, một lần nữa được ra mắt trong bộ sưu tập AW2021 gần đây nhất của Tisci mà ông thực hiện như một bức thư tình gửi đến những người phụ nữ tự do và mạnh mẽ mà ông coi là “chiến binh”. Rapper người Anh và nhạc sĩ Shygirl đã mở đầu chương trình khi rap một đoạn rap có tên "Thần thánh", nhằm tôn vinh sức mạnh vĩnh cửu của Mẹ Thiên nhiên và ảnh hưởng của phụ nữ.

Nữ rapper đã nói “Ngọn lửa bùng cháy ở những nơi tối tăm nhất, ánh sáng trong mắt tất cả những ai nhìn vào”, trước khi đứng sừng sững trên sàn diễn gợi nhớ đến các nữ thần Hy Lạp được tạc từ đá cẩm thạch, khi các người mẫu đi trong chùm ánh sáng thiên đường.

Shygirl nói: “Lần đầu tiên tôi gặp Riccardo, tôi thích cách chúng tôi liên kết với nhau về cách tiếp cận cuộc sống. Thật tuyệt khi mở rộng điều đó một cách sáng tạo với Burberry, đặc biệt là trong chiến dịch này, nơi tôi thực sự cảm thấy có thể thể hiện một khía cạnh khác trong phần nữ tính của mình.”

Show diễn là một sự ca ngợi đầy cảm xúc đối với những người phụ nữ không biết sợ hãi mà Tisci lớn lên xung quanh, điều này được ông thể hiện thông qua các yếu tố thử nghiệm, đầy màu sắc và tinh thần, được tiếp sức bởi các món đồ đặc trưng của nhà mốt Anh trong màu be và tartan. Ông nhận thấy nhiều phụ nữ đạt được quyền lực xứng đáng trong thập kỷ này, vì nữ thần hiện đại là hiện thân của sự giao thoa tự nhiên của sự mãnh liệt và lãng mạn.

Để kỷ niệm lễ ra mắt, Burberry giới thiệu một loạt cửa hang pop up “World of Olympia” trên toàn cầu. Kiến trúc của các tác phẩm này gợi nhớ đến thời Hy Lạp cổ đại, với những đường cong và bức tượng mô phỏng lại và củng cố hình thức nữ tính cũng như tính thẩm mỹ của chiếc túi dành cho phụ nữ trong thời kỳ hiện đại.

Các cửa hang pop up sẽ cung cấp các màu sắc độc quyền và kích thước nhỏ của túi xách, và xuất hiện tại Harrods, Galaxy Macau, Bergdorf Goodman và Nanjing Deji Plaza, và vào cuối tháng 5 tại Quảng Châu Taikoo Hui, Shenyang MixC, Shinsegae Centum, Hong Kong Landmark, và Isetan Shinjuku. Ngoài ra, các cửa hàng Burberry trên toàn cầu sẽ tổ chức chuỗi cửa hang pop up “World of Olympia” của riêng họ.

