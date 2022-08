KENZO lần thứ 3 ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2022 đặc sắc

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 15:06 PM (GMT+7) Chia sẻ

Vào tháng 1 năm nay, NIGO đã ra mắt với tư cách là giám đốc sáng tạo mới của KENZO cho bộ sưu tập dành cho nam và nữ Thu Đông 2022 của thương hiệu.

Được tổ chức tại Galerie Vivienne ở Paris, bộ sưu tập là một cuộc triển lãm về những ảnh hưởng thiết kế đa dạng và phong cách may đo. Nhưng kể từ khi ra mắt, nhà mốt có trụ sở tại Paris đã có một vài lần ra mắt bộ sưu tập FW22 và bổ sung mới nhất cho danh mục là Drop 3.

Với tiêu đề "Đồng phục đô thị", bản phát hành mới nhất phân tích cuộc thảo luận giữa phong cách quân đội và phong cách may mặc nâng cao của phương Đông / phương Tây. Như vậy, một yếu tố trọng tâm của lần ra mắt này là hình in camo rừng rậm được nhìn thấy trên áo khoác, áo khoác đệm, quần, váy, quần short và nhiều hơn nữa với các sắc thái của màu xanh lá cây / màu be / đen nhẹ nhàng, màu hạt dẻ / bột hồng / đỏ đậm / phấn hoa và đen / xanh nước biển / xanh da trời / trắng. Việc cắt may đóng vai trò là yếu tố trọng tâm khác với bộ veston ba cúc, áo và quần quấn kimono. Làm nổi bật các yếu tố phù hợp là các thiết kế kẻ sọc, họa tiết pinstripe và màu sắc được kết hợp với chất liệu len và bông.

Cuối cùng trong lần ra mắt này là các phụ kiện phong cách quân đội như ba lô, túi đeo chéo, túi tote, túi thắt lưng và ví. Ngay cả cùng với việc khám phá các bản in và phong cách may đo của Drop 3, lần ra mắt này còn khám phá thêm các ghi chú thiết kế của Nigo, kết hợp giữa di sản Paris của nhà mốt và di sản Nhật Bản.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/kenzo-lan-thu-3-ra-mat-bo-suu-tap-thu-ong-2022-ac-sac-a563614.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/kenzo-lan-thu-3-ra-mat-bo-suu-tap-thu-ong-2022-ac-sac-a563614.html