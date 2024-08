Hoa khôi Trà My tỏa sáng trong trang phục áo dài cách tân

Tên gọi “Giao Thời” mang ý nghĩa là khoảnh khắc giao thoa giữa những giá trị truyền thống và hiện đại, nơi tônvinh bản sắc văn hoá lâu đời cũng như hơi thở thời đại..

Show thời trang của NTK Thạch Linh gồm 4 BST, với sựgóp mặt của dàn Hoa hậu, Á hậu, người mẫu nổi tiếngnhư: siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Hoàn Vũ 2023 - Bùi Quỳnh Hoa, Quán quân International Model Award 2024 - Vũ Thu Trà My, Á quân Vietnam Next Top Model Allstar2017 - TyhD Thuỳ Dương, Á quân Vietnam Next Top Model 2014 - Cao Ngân…

Đặc biệt, trong show diễn, Quán quân International Model Award 2024 - Vũ Thu Trà My được mời đi vị trí First Face cho 2 BTS là “Mộng Cố đô” và “Đương thời”.

Trong BTS “Mộng cố đô”, Trà My diện bộ trang phục sắc tím mộng mơ của người con gái xứ Huế. Chiếc áo dài in hình Cố đô Huế nổi bật, gợi lại những ký ức về miền đất cố đô xưa. Đó là những năm tháng đất Huế vẻ vang vàhào hùng trong trang sử Việt.

Điểm nhấn của bộ trang phục chính là phần tà áo hai bên được thiết kế bằng những tấm lụa dài ôm trọn lấy hoạ tiết Cố đô Huế, tạo nên bức ký hoạ về mảnh đất đế đô lịch sử, với mây trời và cảnh vật chìm trong sắc tím.

Với BTS “Đương thời”, Quán quân International Model Award 2024 tự tin sảibước trong trang phục màu trắng tinh khôi, với điểm nhấn phần váy đuôi cá xếp tầng, đính kết họa tiết nơ đen và phần cắt xẻ táo bạo. Thiết kế là sự kết hợp hài hoà giữa trang phục cổ điện - hiện đại, gợi về những thay đổi theo thời gian của thời trang đương đại từ xưa đến nay…

Những bước đi uyển chuyển, mềm mại của Trà My gợi về hình ảnh người phụ nữ thướt tha, yêu kiều củathời hiện đại nhưng vẫn giữ nét thanh tao, dịu dàng.

“Giao thời” cũng là show thời trang đầu tiên mà Vũ Thu Trà My lựa chọn tham gia sau khi về từ International Fashion Runway in Malaysia 2024 với giải thưởng International Model Award 2024.

Trong show diễn, Trà My vừa diện trang phục áo dài truyền thống, vừa diện đầm trẻ trung, hiện đại. Lựa chọn mặc áo dài trong lần trở lại sàn diễn Việt Nam, Trà My chia sẻ: “Áo dài là 1 trang phục thuyền thống mà My rất thích. Tà áo không chỉ bởi nó tôn lên nét duyên dáng, dịu dàng, đặc trưng của người phụ nữ Việt mà ẩn sau đócòn là niềm tự hào dân tộc, tự hào về quê hương, con người Việt Nam”.

Hơn thế nữa, tà áo dài mà Trà My diện đã được NTK mang hơi thở hiện đạ vào trang phục truyềnthống, tạo nên nét độc đáo riêng, không bị nhàm chán.

Đây không phải lần đầu tiên Trà My hợp tác với Thạch Linh. Chân dài tỏ ra vô cùng yêu mến và cảm phục trướctài năng của nhà thiết kế.

Trở về sau International Fashion Runway in Malaysia 2024 và đoạt giải người mẫu quốc tế, Trà My cho biếtcuộc sống của cô trở nên bận rộn hơn và có nhiều thay đổi. Người đẹp bật mí, trong tháng 8 tới, cô sẽ tham gia show diễn đặc biệt để quảng bá về hình ảnh và bản sắc của vùng đất Tây Bắc tới bạn bè trong nước và quốc tế

