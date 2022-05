Gia đình siêu mẫu Simmons trở thành biểu tượng của ngành thời trang như thế nào?

Thứ Sáu, ngày 13/05/2022 12:20 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thời trang là một phần chính trong câu chuyện của Kimora Lee Simmons và Russell Simmons ngay từ đầu.

Cặp đôi gặp nhau tại một show diễn của Tuần lễ thời trang New York năm 1992, khi Kimora Lee 17 tuổi. Thời điểm đó, cô người mẫu trẻ đang làm mưa làm gió trên các sàn diễn thời trang và được giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld của Chanel đặc biệt ưu ái. Russell đã thành công với tư cách là đồng sáng lập của Def Jam Recordings, đồng thời thành lập thương hiệu quần áo Phat Fashions của mình cùng năm đó. Năm 1998, cặp đôi quyền lực thời trang và hip hop kết hôn.

Năm sau, Russell mở rộng Phat Fashions với dòng quần áo nữ mang tên Baby Phat, vào thời điểm thành lập chỉ có những chiếc áo thun Phat Fashions dành cho phụ nữ. Nhìn thấy tiềm năng của nó là một cái gì đó hơn thế nữa, Kimora Lee đã tiếp nhận và đưa Baby Phat bước vào một kỷ nguyên của phong cách Y2K. Với những chiếc áo dài cách tân trẻ em, bộ đồ thể thao bằng vải nỉ và chương trình biểu diễn trên sàn diễn có sự góp mặt của Lil 'Kim, Baby Phat đã trở thành nơi giao thoa của womenswear, hip hop và streetwear.

Với sự lãnh đạo của Simmons, thương hiệu không chỉ gắn liền với người nổi tiếng mà còn là phong cách sống của họ. Những người bạn trong ngành âm nhạc của Russell như Mary J. Blige, Nas và Janet Jackson ngồi hàng đầu trong các buổi trình diễn tuần lễ thời trang của Baby Phat, trong khi những người bạn là người mẫu của Kimora Lee như Tyra Banks và Naomi Campbell mặc đồ của thương hiệu. Hơn nữa, dấu ấn Life in the Fab Lane của nhà thiết kế này có thể được nhìn thấy trong sự hợp tác với thương hiệu hào nhoáng bao gồm thẻ Visa màu hồng có in logo mèo và một chiếc điện thoại nắp gập Motorola nạm ngọc đã tiếp thị Baby Phat không chỉ là một nhãn hiệu thời trang.

Trong suốt quá trình phát triển của Baby Phat, Simmons đã biến gia đình cô trở thành một phần của thương hiệu. Hai con gái của cô với Russell, Ming Lee Simmons và Aoki Lee Simmons, cả hai đều xuất hiện trên sàn diễn trong suốt thời thơ ấu của họ, tham gia cùng nhà thiết kế cho đến đêm cuối cùng của cô trên sàn catwalk. Họ cũng xuất hiện trong các chiến dịch của Baby Phat, mà cô nàng deisgner cũng đóng vai chính. Sau khi cô và Russell ly hôn vào năm 2006, con trai của cô là Kenzo Lee Hounsou (người mà cô có với nam diễn viên Djimon Hounsou) cũng tham gia cùng Kimora Lee và các con gái của cô trên sàn diễn. Cô cũng có một cậu con trai với người chồng hiện tại là Tim Leissner, Wolfe Lee Leissner, người mà luôn xuất hiện bên Simmons tại các buổi giới thiệu tuần lễ thời trang của cô vào giữa những năm 2010 dưới thương hiệu thời trang cùng tên của cô.

Mặc dù thương hiệu mờ nhạt trong những năm 2010, nhưng nó đã trở lại vào năm 2019 với Simmons một lần nữa có sự tham gia của hai cô con gái, lần này với việc các cô gái giúp mẹ tiếp thị Baby Phat cho Gen Z. Lần ra mắt lại được công bố trùng với Ngày Phụ nữ quốc tế đã mang lại biểu tượng và hình con mèo của thương hiệu, bộ đồ thể thao có khóa dán thời Y2K và các chi tiết nổi bật đúng lúc cho sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của các xu hướng thời kỳ đầu. Theo mô hình tiếp thị đã làm việc rất thành công cho Baby Phat trước đây, tất cả phụ nữ nhà Simmons đều là trung tâm của thương hiệu, đóng vai chính cùng nhau trong các chiến dịch quyến rũ của nhà mốt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Baby Phat sẽ thành công khác hẳn nếu không có Simmons và gia đình cô ấy dẫn dắt. Khi nhà thiết kế hiểu biết này trở thành chủ tịch của nhãn hiệu vào năm 2006, cô ấy đã trở thành một trong những phụ nữ da đen và châu Á đầu tiên lãnh đạo một công ty tỷ đô la. Giờ đây, với một thế hệ mới của những người hâm mộ Baby Phat đang áp dụng xu hướng Y2K của riêng họ, Simmons cảm thấy cô ấy đang đi đúng hướng. Trong một cuộc phỏng vấn với Fashionista năm 2019, cô ấy nói về việc mang lại phong cách của Baby Phat, "Tôi đã nuôi dạy con theo cách này, tôi đã nuôi dạy cả một thế hệ con người theo cách đó và tôi muốn chúng biết chúng tôi vẫn ở đây, chúng tôi đang làm điều đó".

Nguồn: http://danviet.vn/gia-dinh-sieu-mau-simmons-tro-thanh-bieu-tuong-cua-nganh-thoi-trang-nhu-the-na...Nguồn: http://danviet.vn/gia-dinh-sieu-mau-simmons-tro-thanh-bieu-tuong-cua-nganh-thoi-trang-nhu-the-nao-502022135121919689.htm