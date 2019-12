Diện quần thun siêu ngắn cô gái Trung bất cẩn hớ hênh, mặc sao để tránh?

Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 00:02 AM (GMT+7)

Không mảy may lo lắng cho trang phục nguy hiểm, cô gái này đã lộ vòng ba ngay trước mắt nhiều người.

Cô gái mặc phản cảm trong thang máy gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh chụp một cô gái trong thang máy trong suốt để ngắm cảnh đêm thành phố với trang phục ngắn. Cô gái này kết hợp áo phông với quần short thun màu xám. Chiếc quần quá ngắn khiến cô lộ vòng ba ngay trước mắt những người đi cùng thang máy. Không mảy mảy để ý đến trang phục nguy hiểm, cô gái này vẫn hồn nhiên giơ điện thoại chụp ảnh. Nhiều người cho rằng không nên mặc quần short thun ra ngoài vì loại quần này thường được mặc ở nhà hoặc mặc khi đi tập gym cũng cần có cách diện phù hợp.

Gym shorts

Gym shorts là loại quần thường được mặc trong các hoạt động thể thao. Mặc dù gym shorts ban đầu chỉ có đàn ông mặc nhưng từ cuối những năm 1970 phụ nữ cũng mặc chúng để dễ dàng vận động thể chất. Loại quần này có thiết kế ngắn được may bằng các loại vải co dãn, thấm hút mồ hôi thuận tiện cho cử động người mặc. Tuy nhiên cũng vì kiểu dáng ngắn dễ khiến người mặc gặp tình huống hớ hênh nên hiện tại những chiếc quần này thường được may thêm một lớp quần khác trong như một chiếc quần bảo hộ. Còn với những chiếc quần shorts kiểu dáng này để mặc ở nhà thường chú trọng đến sự thoải mái nên được may mỏng hơn và hi hữu mặc ra ngoài.

Những chiếc gym short được may thêm một lớp quần để tránh hớ hênh.

Những chiếc quần này cũng có thể được mặc ở nhà được may bằng chất liệu thoải mái và mỏng hơn.

Mặc quần shorts này như thế nào để tránh tai nạn?

Với loại quần short mặc ở nhà bạn không nên mặc chúng ra ngoài vì nó khá mỏng, không đứng dáng, không phù hợp diện ở nơi đông người. Dễ thấy chiếc quần của cô gái Trung Quốc kia đã dãn nhiều và mỏng manh. Còn với gym short có thể diện ở phòng tập thì với trường hợp quần ngắn, dễ bị co bạn có thể dùng gôm xịt tóc xịt bên dưới chân quần để chúng không di chuyển quá nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể buộc một chiếc áo dài tay, áo sơ mi quanh eo để trang phục kín đáo hơn. Một cách khác tránh tai nạn trang phục cho bạn đó là mặc thêm quần tất, quần legging dài hoặc lửng bên trong.

Bạn có thể mặc thêm quần tất, quần legging bên trong gym shorts.

