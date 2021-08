Dân mạng than ngại vì quần đạp xe của các cô nàng trẻ tuổi

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 03:22 AM (GMT+7)

Không phải ai cũng hài lòng về chiếc quần ôm dáng lửng khi chúng được mặc rộng rãi tới nơi đông người.

Người yêu, người ghét biker short

Ở Hàn Quốc liên tiếp có những tranh luận liên quan đến quần tập.

Có người cho rằng biker short nhìn giống như đồ lót, "quần bảo hộ".

Xu hướng thời trang nào nào cũng có người yêu, người ghét và biker short không phải ngoại lệ. Không ít người cho rằng biker short là xu hướng tệ nhất mùa hè. Mới đây, người dùng mạng xã hội Hàn Quốc có bàn luận về kiểu trang phục trên.

Bài viết trên trang News1 nêu thực trạng vấn đề này với tựa đề: Tranh cãi về biker short: "Đây có phải đồ lót không, ngại ngùng khi nhìn" đối lập với "cũng giống như mặc hot pants".

Biker short vấp phải tranh cãi vì nhiều người cho rằng nó phản cảm.

Tác giả bài viết nêu dẫn chứng về việc một người đàn ông 30 tuổi nhìn thấy người leo núi đang mặc biker short và cảm thấy xấu hổ khi trông xa chẳng khác gì chỉ diện nội y. Số khác lại lên tiếng đây hoàn toàn là thiết kế thể thao, phản cảm hay không là do mắt nhìn.

Một nhân viên văn phòng 33 tuổi cho biết, mặc kiểu quần này vô cùng thoải mái, đặc biệt là vào mùa hè. Ưu điểm khác là độ ngắn vừa phải của nó.

Biker short được ưa chuộng vì thoải mái với chiều dài thích hợp.

Ở Hàn Quốc, diện legging, biker short vẫn đang là cơn sốt. Sự phổ biến của chúng dường như đang xóa mờ ranh giới giữa trang phục thể thao và trang phục hàng ngày.

Điều này đưa tới những thay đổi về ngành công nghiệp may mặc, kinh doanh thời trang tập trung vào legging và biker short. Chúng không chỉ được thiết kế để thoải mái vận động hay tôn dáng mà còn có những thay đổi về màu sắc, họa tiết.

Biker short - cũ nhưng không lỗi thời

Hình ảnh kinh điển của công nương Diana khi chọn diện biker short.

Đúng như tên gọi, biker short là trang phục được mặc khi đi xe đạp. Người ta yêu cầu một loại quần thoải mái khi xe đạp trở thành phương tiện giao thông phổ biến từ cuối thế kỷ 19. Ngoài ra, nó còn được mặc khi tập thể thao với trào lưu thể dục nhịp điệu.

Trong suốt nhưng năm 80, 90 biker short đã trở thành một tuyên bố thời trang khi được Madonna, công nương Diana,... chọn diện.

Biker short từng tạo nên một tuyên ngôn về thời trang.

Sau đó, biker short chững lại, không còn được yêu thích vào những năm 2000. Nó thường chỉ được các vận động viên đạp xe chọn mặc vì phù hợp với vận động. Nhưng trong những năm gần đây nó đã quay lại dòng chảy thời trang. Biker short xuất hiện trong các bộ sưu tập xa xỉ, trên kệ của các thương hiệu thời trang và được chọn diện xuống phố.

Biker short không chỉ được vận động viên xe đạp chọn mặc mà được diện rộng rãi.

Không chỉ ở các nước phương Tây mà các quốc gia phương Đông như Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam... cũng đã nở rộ xu hướng diện biker short.

Có thể trang phục này đã cũ nhưng nó không hề bị đánh giá là lỗi thời. Thiết kế dáng lửng giúp nó không quá bí bách như khi diện đồ dài lại an toàn hơn so với những chiếc quần ngắn. Bên cạnh đó, chất liệu co giãn, ôm sát giúp biker short vẫn tôn được hình thể của người mặc.

Nguồn: http://danviet.vn/dan-mang-than-ngai-vi-quan-dap-xe-cua-cac-co-nang-tre-tuoi-5020212583215662.ht...Nguồn: http://danviet.vn/dan-mang-than-ngai-vi-quan-dap-xe-cua-cac-co-nang-tre-tuoi-5020212583215662.htm