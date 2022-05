"Con lai" giữa Fendi và Versace lung linh và thời thượng

Fendace ra mắt các cửa hàng pop up lung linh như chính bộ sưu tập của mình.

Fendace cuối cùng cũng đã có mặt ở đây và giới yêu thời trang đang có cơ hội trải nghiệm bộ sưu tập kết hợp đáng khen ngợi giữa Fendi và Versace giống như trên một hàng ghế đầu tại một buổi trình diễn thời trang. Để chào mừng bộ sưu tập được phát hành chính thức, các nhà sản xuất đã kích hoạt mười cửa hàng pop-up trên toàn thế giới ở Dubai, Kuwait, London, Los Angeles, Thành phố New York, Osaka, Paris, Thẩm Dương và Tokyo để người hâm mộ Fendace mua bộ sưu tập đầy đủ.

Mỗi cửa hàng mang đến một trải nghiệm đắm chìm cho từng cá nhân trong thế giới của Fendace bằng cách sử dụng các họa tiết từ bộ sưu tập capsule xung quanh các cửa hàng dưới dạng biểu trưng kép “F” của Fendi được điều chỉnh cho phù hợp với đường viền quanh các bức tường của Versace và màu hồng sang trọng của Fendi kết hợp với màu vàng rực rỡ của Versace trên mặt tiền của các cửa hàng.

Trong khi bộ sưu tập được phân chia thông qua các cửa hàng bán lẻ và trực tuyến của Fendi và Versace, không gian cửa hàng pop up độc quyền là mặt tiền cửa hàng thực duy nhất cung cấp toàn bộ bộ sưu tập Fendace. Chúng ta cùng xem để có cái nhìn đầu tiên về các cửa hàng cửa hàng pop up của Fendace ở Thành phố New York và Los Angeles và xác định vị trí cửa hàng Fendace gần nhất của bạn trước khi chúng biến mất.

Những cửa hàng lộng lẫy của Fendance

