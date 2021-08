Chiếc áo "gây hoạ" cho Lê Bống trên truyền hình có gì mà khiến nhiều chị em mê mẩn?

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 19:10 PM (GMT+7)

Chiếc áo in hình pikachu trở thành xu hướng thời trang giới trẻ.

Lê Bống với chiếc áo pikachu bị dân mạng chỉ trích.

Lê Bống được biết tới là một hot girl nổi tiếng mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Cô từng gặp hoạ khi mặc áo thun bó sát, in hình pikachu khi tham gia một gameshow truyền hình. Chiếc áo thun dáng crotop màu vàng nổi bật và in hoạ tiết ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, vì gameshow dành cho thiếu nhi nên lựa chọn trang phục của Lê Bống chưa phù hợp. Chính điều này, khiến cô trở thành cái tên bị cộng đồng mạng chỉ trích khá nhiều.

Với những cô gái sở hữu thân hình cân đối, những trang phục bó luôn là lựa chọn giúp họ tôn lên đường cong hình thể. Chiếc áo pikachu của Lê Bống không phản cảm nếu được cô mặc ở một hoàn cảnh khác. Thực tế, mẫu áo này là xu hướng thời trang của rất nhiều cô gái trẻ châu Á. Ở Việt Nam, nhiều hot girl, game thủ đều từng lăng xê kiểu áo này.

Chỉ vì vòng 1 quá lớn nên Lê Bống bị chê trách khi mặc áo bó. Cô cũng chia sẻ, lựa chọn trang phục này vì màu sắc tươi mới, kiểu dáng đáng yêu. Không ngờ vì body được mệnh danh "nữ thần gym" lại mang tới tai hoạ ngoài ý muốn.

Khi xuất hiện trên đường phố, chiếc áo giúp Lê Bống nổi bật hơn. Phong cách street style năng động và trẻ trung của cô nhận được nhiều lời khen.

Cô thường kết hợp chiếc áo này với quần ống rộng để tạo hiệu ứng cơ thể với 3 vòng ấn tượng hơn.

Ngoài Lê Bống, game thủ Trần Minh Thiên Di từng lăng xê áo pikachu. Sở hữu vòng 1 lớn, eo thon nên cô dễ dàng ghi điểm với trang phục basic. Nhờ body phồn thực mà Thiên Di có phần ấn tượng hơn Lê Bống khi mặc chung 1 chiếc áo.

Như mỗi chiếc thông thường khác, bạn có thể mặc áo thun này với quần ngắn hoặc quần dài, chân váy... thậm chí là kết hợp cùng nội y như Thiên Di, để có bức hình ấn tượng.

Nữ game thủ sinh năm 2001 đến từ TP Hồ Chí Minh mạnh dạn lăng xê áo pikachu khi kết hợp cùng nội y.

Sở hữu thân hình phồn thực, gương mặt ngây thơ, Thiên Di thường xuyên lăng xê nhiều phong cách thời trang sexy, "đốt" mắt người nhìn. Chiếc áo pikachu "ngắn nhất thế gian" có lẽ thuộc về Thiên Di vì không che nổi vòng 1, để lộ chân ngực nửa kín nửa hở.

Áo pikachu được lòng nhiều cô gái vì chất liệu co giãn, ôm trọn vòng 1. Hoạ tiết in hình ngộ nghĩnh là yếu tố then chốt để chiếc áo trở thành xu hướng thời trang.

Mẫu áo này được bán nhiều trên các trang thương mại điện tử với các mức giá khác nhau. Chỉ trong khoảng trên hoặc dưới 100 nghìn đồng, bạn có thể sở hữu 1 chiếc áo tương tự.

Pikachu là nhân vật hoạt hình nổi tiếng nên được sử dụng nhiều trên các loại trang phục khác nhau. Ngoài áo thun, hoạ tiết pikachu còn xuất hiện trên đồ bơi, áo hoodie... mang tới nhiều lựa chọn cho người mua.

Nguồn: http://danviet.vn/chiec-ao-gay-hoa-cho-le-bong-tren-truyen-hinh-co-gi-ma-khien-nhieu-chi-em-me-m...Nguồn: http://danviet.vn/chiec-ao-gay-hoa-cho-le-bong-tren-truyen-hinh-co-gi-ma-khien-nhieu-chi-em-me-man-5020211581982546.htm