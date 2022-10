BOSS xác định lại vị thế “ông lớn” một thời trong bộ sưu tập mới nhất

Được công nhận trên toàn cầu về kiểu dáng đẹp mắt mang hơi hướng hiện đại, BOSS từ lâu đã đồng nghĩa với những chiếc áo kiểu cắt may gọn gàng linh hoạt, lý tưởng cho mọi dịp.

Tuy nhiên, thương hiệu đã giữ những nét thiết kế mang tính thể thao trong vài mùa qua, điều chỉnh lại hướng thiết kế của mình với một cách tiếp cận thoải mái. Bộ sưu tập Xuân / Hè 2022 được giới thiệu vào năm ngoái đã tạo nên một sự mới mẻ cho bộ đồng phục đương đại, trong khi FW22 giờ đây chứng kiến ​​người đàn ông hàng đầu của BOSS, Marco Falcioni áp dụng một buổi ra mắt toàn sao tại sân vận động Velodromo Vigorelli của Milan.

Bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt tìm cách xác định lại câu khẩu hiệu “Be Your Own BOSS” của thương hiệu thông qua kiểu dáng cốt lõi của nó: bộ đồ quyền lực Power suit. BOSS bám sát gốc rễ của mình trong mùa này, đi sâu vào kho lưu trữ phong phú của nhà mốt và lấy ra những sản phẩm may mặc được làm mới cho thế hệ điều hành tiên phong hiện tại.

Naomi Campbell bắt đầu show diễn, cô mặc một bộ đồ màu xám đậm nhạt nhòa, để trần và kết hợp với một chiếc áo khoác đen xa hoa ôm sát vai. Theo sau đó là một loạt gương mặt chói sáng, từ rapper người Mỹ Future đến người mẫu Ashley Graham và võ sĩ chuyên nghiệp Anthony Joshua.

Những thiết kế nổi bật chứng kiến ​​cảm hứng từ motorbike cùng với hình ảnh chiến dịch cổ điển, sau đó mang đến phong cách trẻ trung cho phong cách thương hiệu cổ điển. Áo choàng len, áo khoác và quần có đệm lót có các chi tiết tương phản. Những chiếc áo khoác kẻ sọc ngắn đi cùng những bộ vest có họa tiết sọc và những chiếc áo blazer được thiết kế với những chi tiết để lộ ra ngoài mang lại cảm giác chưa hoàn thiện. Chất liệu đa dạng thay đổi từ kiểu dáng đến kiểu dáng, cho ra đời những chiếc áo khoác da xe hơi phù hợp với áo vest và quần bảo vệ.

Vải dệt metallic màu bạc tạo thêm sự tinh tế phản chiếu cho áo khoác lót lông thú và bộ đồ dành cho biker. Đồng thời, những chiếc chape da đen mịn màng tạo nên một bảng màu rám nắng bóng bẩy làm nổi bật lên áo khoác ngoài họa tiết houndstooth, áo khoác trench tương phản và váy maxi hở hang. Linh hoạt và tự do, hàng may mặc được cắt giảm có tính di động, được thiết kế cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

