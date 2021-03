Bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Moschino lập dị nhưng đầy thu hút

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 16:38 PM (GMT+7)

Bộ sưu tập Thu/Đông 2021 của Moschino mang tên Jungle Red được dàn dựng sân khấu hoàn chỉnh những người nổi tiếng và thời trang cao cấp. Mặc dù hoàn toàn là kỹ thuật số, Jeremy Scott đã cố gắng mang lại trải nghiệm rạp hát hấp dẫn dưới dạng sàn diễn thời trang.

Đoạn phim ngắn do chính Jeremy Scott thực hiện, có liên quan đến bộ phim năm 1939 của George Cukor, The Women. Bộ phim hài - chính kịch được phát hành vào thời kỳ hoàng kim của Hollywood đã theo dõi cuộc sống của nhiều phụ nữ khác nhau trong xã hội thượng lưu của Manhattan. Bộ phim có thể được mô tả là đặc biệt lập dị do thực tế là một nhân vật nam duy nhất không bao giờ được nhìn thấy hoặc nghe thấy.

Để tỏ lòng kính trọng đối với The Women, Bộ sưu tập Jungle Red của Moschino có sự tham gia của gần bốn mươi người mẫu, bao gồm Precious Lee, Dita Von Teese, Hailey Bieber và Winnie Harlow, những người thay phiên nhau thể hiện các mẫu phụ nữ khác nhau qua các trạng thái ăn mặc. Được quay trong 5 phần, phim ngắn ghi lại cuộc sống đa chiều của một người phụ nữ đời thường, từ nữ doanh nhân thành đạt đến người vợ giàu có. Thế giới quay vòng của sân khấu đóng vai trò là dấu hiệu chính khi nó chuyển từ đường chân trời của Manhattan đến vùng nông thôn, bảo tàng văn hóa đến khu mua sắm, và cuối cùng là trên một nhà hát rực rỡ. Các phông nền sử dụng là những giai điệu rất sang trọng, gần như giống như hoạt hình khi kết hợp với các thiết kế của Moschino. Một phong cách phù hợp với Scott và liên tục mang lại yếu tố đáng kinh ngạc.

Moschino không còn xa lạ với thời trang cao cấp có phần lập dị. Với Jungle Red, thương hiệu đã chứng minh rằng ngay cả khi đối mặt với dịch bệnh, tầm nhìn sáng tạo của họ vẫn có thể phát huy tốt nhất. Toàn bộ bộ sưu tập tập trung vào ý tưởng về sự tự nhận diện thông qua thời trang, một hình thức thể hiện mong muốn. Tất nhiên, bằng cách nhấn mạnh thông điệp này, nhà mốt đã thiết kế một số trang phục thực sự độc đáo và ngoạn mục. Với ảnh hưởng mạnh mẽ từ thời trang thập niên 50 và 60 hiện diện xuyên suốt, thể hiện rõ qua những bộ vải tuýt, tác phẩm điêu khắc trên mũ, váy dạ tiệc quyến rũ và thậm chí là ca ngợi chiếc váy bao tải khoai tây khét tiếng của Marilyn Monroe, nhấn mạnh hình tượng nữ tính là cốt lõi của bộ sưu tập này. Mặc dù gợi nhớ đến kiểu dáng của người Mỹ, nhưng không có gì là truyền thống cho những bộ quần áo này. Trong khi hầu hết tất cả các món đồ nổi bật như sự kết hợp cà vạt quá khổ, áo vest tiện ích safari được mô phỏng lại thành nhiều bộ cinched khác nhau, váy dạ tiệc kiểu ví tiền xu và phần khoét hình trái tim đều là những yếu tố thể hiện bản chất năng động và vui tươi của Moschino.

Mặc dù quần áo không chỉ biểu thị phạm vi trang phục của phụ nữ, nhưng một yếu tố quan trọng cần lưu ý là bản thân các mẫu thiết kế thể hiện sự đa dạng này. Bậc thầy của các nghi lễ xuyên suốt bộ phim, Maye Musk, một người mẫu và chuyên gia dinh dưỡng 70 tuổi, đã chỉ ra "sự đa dạng giữa các giới tính, các chủng tộc và may mắn là cả tuổi tác". Mặc dù gói gọn trong một cuộc chơi thú vị về thời trang và phong cách, Moschino quan trọng chỉ ra rằng "phụ nữ ở mọi kích cỡ, lứa tuổi và chủng tộc đều có thể trông tuyệt vời".

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Scott đánh giá sự sáng tạo của mình với "nước trong bình" nói rằng "Tôi có thể đổ nó vào thủy tinh, tôi có thể đổ nó vào một cái bát, tôi có thể đổ nó vào một cái bình, tôi có thể đổ nó vào một cái hồ bơi, tôi có thể đổ nó vào những vết nứt của vỉa hè, Nó vẫn là nước, vẫn là sự sáng tạo. Tôi chỉ đang đổ sức sáng tạo của mình vào một chiếc bình có hình dạng khác". Rõ ràng, việc sử dụng kỹ thuật số cho tuần lễ thời trang đã không cản trở dòng chảy sáng tạo của Scott. Bộ sưu tập Thu/Đông 2021 khiến chúng ta nói "tuyệt vời" vì nó có khả năng làm bừng sáng cả ngày của chúng ta với sự sáng tạo kỳ quặc và hoài cổ.

