Bộ sưu tập mùa Xuân đã truyền cảm hứng tích cực trong thời Covid - 19

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 09:40 AM (GMT+7)

Dưới đây sẽ là chương trình đáng chú ý với các ngoại hình nổi bật và xu hướng mới nổi cho mùa xuân tới.

Các chương trình thời trang xuân/hè năm 2021 đã diễn ra, ngoài những nhân vật trụ cột của NY như Jason Wu và Anna Sui, còn thấy được các thương hiệu đang trở nên nóng hơn theo từng phút, từ Collina Strada, Bevza đến Chocheng. Dưới đây sẽ là chương trình đáng chú ý với các ngoại hình nổi bật và xu hướng mới nổi cho mùa xuân tới.

Tom Ford

Giống như nhiều nhà thiết kế khác trong mùa này, Tom Ford muốn bộ sưu tập mùa xuân của mình truyền cảm hứng cho cảm giác thoát ly vô tư. Xuyên suốt các hình ảnh lookbook, các người mẫu diễu hành vui vẻ trong tông màu ngọc sáng với thần thái vô cùng thư thái và thân thiện mà vẫn tạo cảm giác bay bổng. Đặc biệt, áo khoác choàng và kính phi công quá khổ là một phần nổi bật không thể không được nhắc đến ở chương trình này.

Jason Wu

Một nơi nghỉ ngơi bên bờ biển ở Tulum là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập mùa xuân năm 2021 của Jason Wu, và chủ đề thoát ly không thể phù hợp hơn. Người mẫu lướt qua vệt lá cọ trong trang sức vui nhộn, những chiếc váy mát mẻ có thể dễ dàng trở thành tấm che đồ bơi và lấy cảm hứng từ khách du lịch — không cần điểm đến. Phải kể đến xăng đan thể thao, trang sức thủ công, mũ xô là điểm xuyết đáng nhớ của thương hiệu này.

Ulla Johnson

Điều gây ấn tượng từ Ulla Johnson là tiềm năng cho một phong cách phóng khoáng hiện đại mới xuất hiện. Vẻ ngoài mạnh mẽ nhất từ bộ sưu tập bao gồm những chiếc váy và áo len móc đầy màu sắc kết hợp với hoa tai điêu khắc nghệ thuật và xăng đan buộc dây ở mắt cá chân.

Khaite

Khaite đã giới thiệu bộ sưu tập mùa xuân của mình trong một bộ phim ngắn đầy tâm trạng nhằm thừa nhận những nghịch lý mà chúng ta hiện đang đối mặt — sự diệt vong và hy vọng, sự không khoan dung và sức chịu đựng — và vẻ ngoài nữ tính, thoáng đãng được neo bởi những phụ kiện nặng nề đã gợi lên sự phân đôi tương tự, bao gồm ruching, áo trễ vai, giày cao gót.

Collina Strada

Thế giới mà Collina Strada tạo ra để giới thiệu bộ sưu tập mùa xuân của mình lại vô cùng lạc quan, đó là hi vọng về tương lai tốt đẹp của hành tinh chúng ta đã được thể hiện rõ nét trên từng bộ quần áo. Đúng như hình thức, nhà thiết kế đã khai thác một số người mẫu diễn viên đa dạng, những người đã mặc các bản in vẽ tay kỳ quặc của bộ sưu tập, dán lên mọi thứ từ váy trơn đến quần thể thao. Quần tất in hình, đường viền cổ áo bất đối xứng là xu hướng đáng thử nghiệm của nhãn hiệu này.

Sandy Liang

Tất cả những lý do khiến Sandy Liang giành được vị trí là một thương hiệu được yêu thích nhất đã được trưng bày đầy đủ trong bộ sưu tập mùa xuân của cô. Với những hình ảnh tràn ngập trong sự vui tươi và hoài cổ đặc trưng của nhà thiết kế. Điển hình nhất trong bộ sưu tập là hình in Margot, một họa tiết độc đáo được lấy cảm hứng từ tình yêu của Sandy dành cho Margot Tenenbaum, Ponyo, và những bàn chân. Còn các món đồ như giày bốt hạng nặng và áo cắt cổ trung sẽ là đối thủ nặng ký tiếp tục chinh phục phái đẹp trong hiện tại và tương lai.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-suu-tap-mua-xuan-da-truyen-cam-hung-tich-cuc-trong-thoi-covid-19-5020202012...Nguồn: http://danviet.vn/bo-suu-tap-mua-xuan-da-truyen-cam-hung-tich-cuc-trong-thoi-covid-19-50202020129415244.htm