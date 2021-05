Billie Eilish gây choáng váng khi đổi style quyến rũ, trưởng thành

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 17:20 PM (GMT+7)

Billie Eilish, nàng thơ xa hoa của Gucci, nữ hoàng của phong cách đường phố hiện đại logomania và một thần tượng của thế hệ Gen Z vừa thông báo cô sẽ phát hành album mới Happier Then Ever vào mùa hè này khiến tất cả các fan hâm mộ rúng động không chỉ bởi vì album mới nhất của cô mà còn do sự ra mắt của một diện mạo hoàn toàn mới hoàn toàn trái ngược với phong cách của Eilish mà chúng ta từng biết.

Sau nhiều suy đoán và các bài đăng trên mạng xã hội với những bức ảnh mới về album của nữ cá sĩ và các biển quảng cáo, Eilish đã xác nhận tin đồn về bìa album mới của cô ấy trên trang Instagram. Đi cùng với đó, "nữ hoàng phong cách" có sự lột xác đáng kinh ngạc.

Phong cách chất, ngầu, nổi loạn trước kia của Eilish khác xa hiện tại.

Điều khiến mọi người không nói nên lời chính là hình ảnh mới toanh của cô: mái tóc màu xanh lá cây đi cùng khuôn mặt đầy cáu kỉnh và những bộ trang phục quá khổ được trang trí bằng đồ trang sức và logo xa hoa đã biến mất. Cô nàng Eilish mới bất ngờ lộ diện với phong cách lãng mạn và đa cảm đến không ngờ. Sự biến đổi phong cách như vậy cũng có thể ám chỉ một sự thay đổi sâu sắc hơn trong phong cách nghệ thuật của Eilish. Hoài niệm lãng mạn và sự quyến rũ dịu dàng mang dấu ấn của Thời kỳ vàng son của Hollywood trở thành chủ đề mới cho Eilish, người trước đây được biết đến với những nốt nhạc có phần nóng nảy và tinh thần nổi loạn vốn nổi tiếng trong âm nhạc của cô.

Đoạn teaser cho đĩa đơn mới Your Power mà Eilish ra mắt tiết lộ những giai điệu mới cho giọng hát đầy sáng tạo của nghệ sĩ. Được thu âm hoàn toàn theo phong cách acoustic và giọng hát chậm rãi, bài hát mang đến cho chúng ta những rung cảm và tâm trạng thư thái để từ từ thưởng thức hoàng hôn mùa hè ấm áp.

Các ngôi sao nhạc pop trong suốt nhiều thập kỷ khác nhau đã được biết đến là thay đổi ngoại hình của họ để nhấn mạnh một giai đoạn khác trong cuộc đời nghệ thuật của họ và thúc đẩy sự quan tâm của công chúng. Ví dụ, Madonna và Lady Gaga, đã thay đổi phong cách của họ nhiều lần trong suốt sự nghiệp của họ và khiến người hâm mộ bị sốc khi họ biến hóa thành những nhân vật khác nhau rõ rệt.

Vì Eilish là người có sức ảnh hưởng phong cách đối với giới trẻ hiện nay, sự thay đổi về gu ăn mặc của cô có lẽ sẽ khuyến khích các xu hướng có tính nữ cao, đề cao vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ.

