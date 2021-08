Beyoncé và Jay-Z sang trọng trong chiến dịch mới của Tiffany & Co

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 13:34 PM (GMT+7)

Tiffany & Co thông báo rằng Beyoncé và chồng Jay-Z đã ký hợp đồng trở thành đại sứ cho thương hiệu trang sức vào đầu tháng 8 năm 2021, và cuối cùng chúng ta đã có cái nhìn đầu tiên về chiến dịch quảng cáo chung đầu tiên của cặp đôi có tên “About Love”.

Đây không chỉ là lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau của bộ đôi cũng như Viên kim cương màu vàng Tiffany, chỉ nặng 128,54 carat, xuất hiện lần đầu tiên trong một chiến dịch quảng cáo. Beyoncé mặc một chiếc váy đen ôm sát đường cong với găng tay opera tuyệt đẹp để đeo viên kim cương Tiffany tuyệt đẹp quanh cổ. Kiểu dáng chiếc váy của cô ấy là một kiểu dáng rõ ràng cho bộ trang phục của Audrey Hepburn’s Breakfast at Tiffany’s vì Hepburn và Knowles-Carter là hai trong số bốn phụ nữ đã từng đeo viên ngọc quý giá này, cùng với Mary Whitehouse và Lady Gaga.

Trong video trailer của chiến dịch, Jay-Z đeo một cặp dây quấn cổ tay độc nhất vô nhị được tạo hình từ một chiếc broch được cấu hình lại bởi Jean Schlumberger, được biết đến với cái tên Bird on a Rock broach (1956) cũng như chiếc nhẫn đính hôn của Tiffany & Co được đeo vào ngón út của mình. Anh ấy xuất hiện trong bài đăng Instagram gần đây nhất của @ tiffanyandco quay cảnh vợ mình trên máy quay Super 8 khi cô ấy ngồi chơi piano trong Orum House ở LA, chuẩn bị hát bài “Moon River” sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 9. Đạo diễn của Black is King, Emmanuel Adjei, đã hợp tác cho phần video của dự án này, và chiến dịch “About Love” đã được chụp hình bởi Mason Poole.

Màu xanh Tiffany duy nhất xuất hiện trong chiến dịch cụ thể này dưới dạng một bức tranh chưa từng thấy trước đây của nghệ sĩ Jean-Michel Basquiat, người gốc Brooklyn và được Carter yêu thích có tựa đề “Equals Pi”. Tác phẩm trước đây thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân. Alexandre Arnault của Tiffany & Co đã nói chuyện với WWD về bức tranh Basquiat, nói rằng họ “không có tài liệu nào nói rằng anh ấy đã làm bức tranh cho Tiffany & Co, nhưng chúng tôi biết một chút về Basquiat. Chúng tôi biết anh ấy yêu New York, anh ấy yêu thích sự sang trọng và anh ấy yêu đồ trang sức. Tôi đoán rằng bức tranh màu xanh lam không phải do ngẫu nhiên. Màu sắc đặc biệt đến mức nó phải là một loại tôn kính nào đó”.

Công ty mẹ Moët Hennessy Louis Vuitton SE, thường được gọi là LVMH, đã mua lại Tiffany & Co vào đầu năm 2021. LVMH đã có những nỗ lực tiếp thị mới để thổi luồng sinh khí mới vào thương hiệu đồ trang sức sang trọng, nhận làm đại sứ cho người nổi tiếng và ra mắt các chiến dịch gây tranh cãi như Chiến dịch “Not Your Mother Tiffany” bị chỉ trích vì đã tẩy chay những người mua sắm lâu năm của thương hiệu để lôi kéo những người mua trẻ tuổi. Nhiều người đã lên phương tiện truyền thông xã hội để lên tiếng phản đối cách lựa chọn của thương hiệu để tạo khoảng cách với các thế hệ cũ để ủng hộ Millennials và Gen Z, trong khi những người khác lại đưa ra con dấu tán thành về hướng đi của thương hiệu theo hướng hiện đại hóa.

LVMH dường như cũng đang hướng tới việc ưu tiên các nỗ lực đa dạng hơn với các lựa chọn tiếp thị và thương hiệu của họ, vì Tiffany & Co sẽ quyên góp 2 triệu đô la cho các trường Đại học và Cao đẳng Lịch sử người da đen như một phần trong quan hệ đối tác của họ với Beyoncé và Jay-Z. Thật khó để tưởng tượng một cặp đôi phù hợp hơn để đại diện cho vẻ đẹp sang trọng, vượt thời gian, hiện đại mới của năm 2021’s Tiffany & Co (hoặc một cặp đôi sẽ tạo ra nhiều sự quan tâm về kỹ thuật số hơn). Thương hiệu dự kiến ​​sẽ tiếp quản toàn bộ bảng quảng cáo Times Square cũng như các nỗ lực tiếp thị quốc tế tại các địa điểm chính ở Paris, Tokyo, Thượng Hải và London trong những tháng tới để giới thiệu chiến dịch “About Love”.

