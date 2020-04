Áo khoác da, biểu tượng của sự cổ điển và nổi loạn

Áo khoác da là một biểu tượng trong thế chiến thứ 2 của các phi công và dần trở nên phổ biến như là một chiếc áo đại diện cho sự táo bạo, nổi loạn trong thiết kế cũng như phong cách.

Một món đồ mà bây giờ được coi là một sản phẩm may mặc cổ điển, bắt buộc, một thứ cần thiết và cơ bản như áo phông hoặc quần jeans, áo khoác da cũng là một trang phục luôn luôn thời trang và không bao giờ lỗi mốt. Bạn chỉ cần nhìn vào các sàn diễn thời trang trên toàn thế giới và các bộ sưu tập của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng để hiểu rằng áo khoác da được giữ như một vật bắt buộc và là một vật thể có thể truyền cảm hứng cho cả các nhà thiết kế tạo ra nó và những người mặc nó. Da cừu là những loại da chính được sử dụng để tạo ra áo khoác.

Ngày nay, áo khoác da là một món đồ thời trang mà mỗi người đàn ông muốn có trong tủ quần áo của mình để khoe nó khi muốn cảm thấy một chút nổi loạn hoặc đơn giản là nổi bật như một người mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng chiếc áo khoác đặc biệt này đã ra đời từ nhiều năm trước vì những lý do hoàn toàn khác nhau

Quần áo chiến tranh

Chiếc áo khoác da, thực sự, đầu tiên xuất hiện trong Thế chiến thứ nhất như một bộ quần áo được sử dụng bởi các phi công chiến đấu của Đức. Chúng được sử dụng làm lớp áo ngoài của đồng phục, áo khoác da có vai trò bảo vệ. Chúng được gọi là áo khoác bomber và được đánh giá rất cao đặc biệt là khả năng cách nhiệt và độ ấm. Áo khoác da cũng được sử dụng trong Nội chiến Nga, vì vậy chúng ta chắc chắn có thể tuyên bố rằng lĩnh vực ứng dụng đầu tiên của những chiếc áo khoác da là lĩnh vực quân sự.

Chẳng mấy chốc, trang phục này bắt đầu trở nên phổ biến hơn ngoài lĩnh vực quân sự, đặc biệt là vào những năm 1920, khi chiếc áo khoác da đầu tiên cho Harley Davidson được thiết kế bởi Irving Shott. Không giống như áo khoác quân đội, mẫu này (được đặt tên là Perfect sau một điếu xì gà) có khóa kéo thay vì nút và là phiên bản rút gọn của bản quân sự. Tuy nhiên, áo khoác da không từ bỏ vai trò quân sự của nó và xuất hiện trở lại trong Thế chiến II, cũng được mặc bởi các thành viên của Quân đội Hoa Kỳ. Mẫu A-2 huyền thoại vẫn được xem là một biểu tượng và một số công ty quần áo vẫn tái sản xuất những chiếc áo khoác này, sau rất nhiều năm.

Hollywood và áo khoác da

Một sự thúc đẩy cho áo khoác da như quần áo thời trang chắc chắn đã được đưa ra bởi Hollywood và nhiều bộ phim có các ngôi sao và nhân vật khó quên mặc đồ này. Những bộ phim có từ những năm 1940 và 1950, như For Whom the Bell Tolls, The Wild One và Rebel without a Cided, chỉ là một vài ví dụ, góp phần ra mắt áo khoác da như một món đồ được các chàng trai đẹp và quyến rũ sử dụng (như Gary Cooper, Marlon Brando, James Dean và các ngôi sao điện ảnh khác), hầu hết đều nổi loạn và độc đáo. Đây là cách nhiều chàng trai bắt đầu quan niệm trang phục này như một thứ có thể làm tăng sự quyến rũ của một người (và có thể thu hút các cô gái!), cũng như một loại biểu tượng cho sự nổi loạn.

Trong những thập kỷ tiếp theo, áo khoác da cũng ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác, đặc biệt là thời trang và âm nhạc. The Beatles đầu tiên (vào những năm 1960), Ramones, Sex Pistols và The Clash sau đó (từ những năm 1970 trở đi) đã góp phần kết hợp áo khoác da với nhạc rock và punk. Đối với thế giới thời trang, chúng ta không thể quên sự đóng góp của các nhà thiết kế như Vivienne Westwood và Yves Saint Laurent. Bạn gái của Malcolm Mclaren (quản lý của Sex Pistols), Vivienne Westwood đã biến chiếc áo khoác da thành một món đồ hợp thời trang, trong khi Yves Saint Laurent là nhà thiết kế đầu tiên chèn da vào bộ sưu tập của mình không chỉ cho áo khoác, mà còn cho quần, váy và v.v. Da trở thành một chất liệu thời trang và sau đó được sử dụng trong các bộ sưu tập của nhiều nhà thiết kế khác.

Thời hiện đại

Ngày nay, áo khoác da được xem là một sản phẩm may mặc thời trang và cổ điển, và các nhà thiết kế hiển nhiên muốn tái tạo nó và cho nó những hình dạng khác nhau. Mặc dù mẫu cơ bản vẫn được đánh giá cao, nhưng áo khoác da bây giờ là thứ có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào sự sáng tạo của nhà thiết kế, theo xu hướng hiện đại và theo sở thích cá nhân. Áo khoác da được nhận ra trong các màu sắc khác nhau (không chỉ màu đen hoặc màu nâu!), Và về kiểu dáng, cho cả nam và nữ, có thể là thanh lịch hoặc giản dị hay cá tính đậm đặc.

