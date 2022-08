9 nữ nhiếp ảnh thời trang khéo khắc họa vẻ đẹp của phụ nữ

Thứ Tư, ngày 24/08/2022 09:44 AM (GMT+7) Chia sẻ

9 nữ nhiếp ảnh gia định hình kiểu dáng của phụ nữ trong thời trang

Louise Dahl-Wolfe

Trong suốt thế kỷ 20, nhiếp ảnh của Louise Dahl-Wolfe đã định hình vẻ đẹp của những năm '30 đến 60'. Dahl-Wolfe đã làm việc chặt chẽ với biên tập viên thời trang Diana Vreeland, người đã cùng nhau định hình nên gu thẩm mỹ của Harper's Bazaar. Quan điểm của bà thể hiện những người phụ nữ thanh lịch, độc lập và có xu hướng thời trang, tạo ra một tiêu chuẩn mới được trao quyền để khắc họa phụ nữ trong nhiếp ảnh.

Regina Relang

Regina Relang là nhiếp ảnh gia thời trang xuất sắc vào giữa thế kỷ. Regina Relang đã lưu trữ kiểu dáng thời trang của các nhà mốt nổi bật của thập niên 50 và 60, bao gồm Christian Dior, Yves Saint Laurent và Pierre Cardin. Tác phẩm của bà chủ yếu xuất hiện trên tạp chí Vogue và Harper's Bazaar, giới thiệu cả phong cách thời trang sang trọng và điệu đà của người Paris trong tác phẩm của bà.

Sarah Moon

Sarah Moon, một nhiếp ảnh gia đã trở thành người mẫu, đã tạo ra những bức ảnh thời trang đẹp như mơ từ những năm 70. Kiểu dáng mờ ảo, siêu thực của Moon đã mang lại hiệu ứng họa sĩ cho tác phẩm của mình, vượt qua ranh giới của việc chụp ảnh thời trang trông như thế nào. Phong cách tiên phong của bà kết hợp hoàn hảo với các nhà thiết kế Yohji Yamamoto và Rei Kawakubo, những người mà bà thường xuyên hợp tác.

Corinne Day

Corinne Day là một trong những nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng nhất trong thập niên 90, nổi tiếng với việc khởi xướng sự nghiệp của Kate Moss khi đó còn là thiếu niên và cách điệu kỷ nguyên grunge của nhiếp ảnh. Là một đứa trẻ sành điệu của thập niên 90, tác phẩm của bà được biết đến với sự thô mộc, gần gũi và tất nhiên, sự sung mãn của Kate Moss trong toàn bộ các tác phẩm của bà.

Annie Leibovitz

Annie Leibovitz là một trong những tên tuổi lớn nhất của làng nhiếp ảnh, đã vượt qua ngưỡng cửa của nhiếp ảnh thời trang để tiến vào phạm vi rộng lớn hơn của người nổi tiếng và văn hóa. Phong cách nổi bật và hay thay đổi của bà ấy rất dễ nhận biết và khác biệt, điều này đã giúp bà ấy có khả năng nắm bắt những biểu tượng nổi tiếng nhất thế giới. Với bàng việc trên hầu hết các tạp chí thời trang và các chủ đề khác nhau, từ Kate Moss đến John Lennon, Kimye đến Nữ hoàng Elizabeth II, Leibovitz dường như đã chụp ảnh toàn bộ thế giới.

Ellen Von Unwerth

Từng là một người mẫu và hiện là một trong những nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất của làng thời trang, tác phẩm của Ellen Von Unwerth đã ghi dấu ấn trong lịch sử. Ngoài hình ảnh quảng cáo và biên tập mang tính biểu tượng của mình, Unwerth còn được biết đến với vai trò lãnh đạo cuộc đua siêu mẫu thập niên 90, đưa những người mẫu như Claudia Schiffer lên bản đồ. Bà cũng đã chụp một số bìa album nổi tiếng, bao gồm Live Through This của Hole và Talk That Talk của Rihanna.

Collier Schorr

Nhiếp ảnh của Collier Schorr dựa trên chân dung và làm nổi bật những hình ảnh và trải nghiệm kỳ lạ. Với sở trường nắm bắt cả bản sắc văn hóa phụ và các ngôi sao chính, Hari Nef, Harry Styles, Lady Gaga và Zoe Kravitz, chỉ là một vài trong số rất nhiều đối tượng. Schorr đã hoạt động từ cuối những năm 80, với tác phẩm của bà đã được xuất bản trong các cuốn sách của riêng bà và được đăng trên các tạp chí như Dazed và Another.

Petra Collins

Nhiếp ảnh gia đã định hình kiểu dáng của phụ nữ hiện đại, thẩm mỹ mơ mộng và thanh tao của Petra Collins đã định hình kiểu dáng của những năm 2010 trở đi. Cho dù trong những cảnh điện ảnh siêu nữ tính hay những bức chân dung mềm mại của những người nổi tiếng như Zendaya, các tác phẩm của Collins là dành cho phụ nữ, bởi phụ nữ. Cô thậm chí còn mạo hiểm sang lĩnh vực thời trang ngoài nhiếp ảnh và tung ra bộ sưu tập quần áo mang tên "I'm Sorry của Petra Collins" phù hợp với những câu chuyện được kể trong các bức ảnh của cô.

Cass Bird

Cass Bird là một nhiếp ảnh gia có phong cách vui tươi, vô tư và cá tính. Với các bài xã luận của Vogue, chân dung tổng thống và ảnh chụp tuổi trẻ của những người nổi tiếng, Bird luôn được coi là trung tâm của văn hóa đương đại. Các tác phẩm của cô bao gồm những người như Kendall Jenner, Millie Bobbie Brown, Salma Hayek, Gigi Hadid và Obamas.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/9-nu-nhiep-anh-thoi-trang-kheo-khac-hoa-ve-ep-cua-phu-nu-a566159.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/9-nu-nhiep-anh-thoi-trang-kheo-khac-hoa-ve-ep-cua-phu-nu-a566159.html