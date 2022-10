8 nhà thiết kế Mỹ la tinh lừng danh đang thay đổi ngành thời trang thế giới

Những nhà thiết kế Mỹ la tinh đang thay đổi ngành thời trang thế giới là ai?

Gabriela Hearst

Nhà thiết kế người Uruguay, Gabriela Hearst, thành lập thương hiệu nổi tiếng của mình vào mùa thu năm 2015 và trở nên nổi tiếng với những bộ sưu tập có thể so sánh với nhà mốt sang trọng của Pháp Hermès. Năm 2019, LVMH Luxury Ventures đầu tư vào tầm nhìn của Hearst; mở rộng thương hiệu của mình trên toàn cầu. Gần đây, vào tháng 12 năm 2020, Hearst được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của Chloé là người phụ nữ gốc Tây Ban Nha đầu tiên nắm quyền lãnh đạo nhà mốt Pháp.

Lazaro Hernandez, Proenza Schouler

Nhà thiết kế người Mỹ gốc Cuba Lazaro Hernandez đến từ Miami, Florida đã ra mắt Proenza Schouler vào năm 2002 cùng với Jack McCollough, người mà ông đã gặp tại Trường Thiết kế Parsons và cùng làm luận án cao cấp của mình. Dự án hợp tác sau đó đã trở thành bộ sưu tập đầu tiên của thương hiệu này đưa họ trở thành ngôi sao khi nó được mua bởi Barneys New York vào năm 2003. Cùng năm đó, Hernandez và McCollough đã giành được giải thưởng CFDA Swarovski cho Ready to Wear và sau đó giành được nhiều giải thưởng khác cho phụ kiện và quần áo nữ.

Fernando Garcia, Monse và Oscar de la Renta

Nhà thiết kế người Dominica, Fernando Garcia, đã thành lập Monse vào năm 2015 cùng với Laura Kim, người cũng là đồng giám đốc sáng tạo với Garcia cho Oscar de la Renta. Garcia chuyển đến New York sau khi tốt nghiệp Đại học Notre Dame và thăng tiến trong vòng sáu năm tại Oscar de la Renta sau khi làm thực tập sinh. Bộ đôi nhanh chóng tạo được động lực sau khi tung ra Monse và kể từ đó được bán tại các nhà bán lẻ lớn như Bergdorf Goodman, Selfridges, Net-a-Porter và Moda Operandi.

Johanna Ortiz

Nhà thiết kế người Mỹ gốc Colombia Johanna Ortiz đã gói gọn tinh thần sôi động của di sản Mỹ Latinh thông qua các bộ sưu tập của mình. Sinh ra ở California, Ortiz tốt nghiệp loại xuất sắc tại Học viện Nghệ thuật Fort Lauderdale ở Florida và trở về Colombia để ra mắt thương hiệu cùng tên của mình vào năm 2001. Năm 2014, bộ sưu tập Colombiamoda của Ortiz ở Medellin và Circulo de la Moda ở Bogota đã thành lập công việc của cô trong ngành - đưa thương hiệu ra toàn cầu vào năm sau và hiện đang được bán trên các nhà bán lẻ hàng xa xỉ lớn nhất thế giới như Bergdorf Goodman, Neiman Marcus và Net-a-Porter.

Maria Cornejo, Zero + Maria Cornejo

Nhà thiết kế người Mỹ gốc Chile Maria Cornejo chuyển đến New York cùng với gia đình vào năm 1996 từ Anh khi họ tị nạn chính trị từ Chile. Cornejo đã thành lập thương hiệu Zero + Maria Cornejo của mình vào năm 1998 tại Lower Manhattan với cách tiếp cận bền vững đối với thiết kế có trách nhiệm và tác động môi trường lâu dài của nó bằng cách sử dụng các vật liệu nâng cao. Năm 2017, Cornejo đã được trao một trong ba giải thưởng cao nhất trong CFDA + Lexus Fashion Initiative và năm 2019, cô được Tom Ford bổ nhiệm vào Ban Giám đốc CFDA.

Narciso Rodriguez

Sinh năm 1961 tại Newark, New Jersey, nhà thiết kế người Mỹ gốc Cuba Narciso Rodriguez đã gây chú ý vào năm 1996 khi anh mặc trang phục It-girl New York và cựu đồng nghiệp của Calvin Klein Carolyn Bessette trong đám cưới thân mật của cô với John F. Kennedy Jr. là một gia đình Công giáo bảo thủ, Rodriguez đã bất chấp những mâu thuẫn chống lại mình để theo đuổi thời trang bằng cách theo học tại Trường Thiết kế Parsons và được đào tạo dưới sự chỉ đạo của Donna Karan cho Anne Klein. Năm 2001, Rodriguez ra mắt thương hiệu cùng tên của mình và sau đó đã giành được một số giải thưởng CFDA bao gồm giải Nhà thiết kế quần áo nữ của năm vào năm 2009.

Alejandra Alonso Rojas

Nhà thiết kế sinh ra tại Madrid, Alejandra Alonso Rojas, đã trở thành một trong những nhà thiết kế triển vọng nhất của ngành công nghiệp của thế hệ chúng tôi. Rojas ra mắt thương hiệu epynomous của mình vào năm 2016 sau khi thành thạo nghề thủ công của mình tại một số học viện như Central Saint Martins và Trường Thiết kế Parsons. Các tác phẩm của Rojas có nguồn gốc sâu xa từ văn hóa Tây Ban Nha của cô ấy và nghề thủ công truyền thống của nó, đồng thời đề cao các giá trị của sản xuất có trách nhiệm và thực hành bền vững.

Angel Sanchez

Tình yêu thiết kế của Angel Sanchez nảy nở trong xưởng may của mẹ anh ở quê nhà Venezuela. Bộ sưu tập của Sanchez nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Mỹ Latinh và đã mở đầu cho việc mở rộng ra quốc tế và đặt trụ sở công ty tại thành phố New York. Chuyên về trang phục dạ hội và trang phục cô dâu, bộ sưu tập của Sanchez được bán tại các nhà bán lẻ sang trọng trên toàn cầu từ Saks Fifth Avenue ở New York đến Bellissima và Novarese ở Nhật Bản.

