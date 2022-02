5 nhà thiết kế trẻ gây ấn tượng mạnh tại Tuần lễ thời trang New York

Cùng nhìn ngắm những gương mặt nổi bật tại Tuần lễ thời trang New York.

Saint Sintra

Parsons Grad Sintra Martins không phải là người mới của NYFW. Năm nay mang đến buổi trình diễn NYFW thứ hai cho thương hiệu non trẻ của cô, Saint Sintra. Sydney Sweeney, Miley Cyrus và Willow Smith là những người hâm mộ những thiết kế khác thường của cô ấy, Martins đang nhanh chóng trở thành người thay đổi cuộc chơi trong ngành. Bộ sưu tập mới nhất của cô có các họa tiết đặc trưng của Saint Sintra chẳng hạn như trang phục dạ hội, nơ và các chi tiết kỳ quái và tinh chỉnh chúng cho khách hàng đang phát triển cùng với thương hiệu. Từ một chiếc áo blouse cổ lọ đẹp như mơ đến một chiếc váy cưới không giống ai, Saint Sintra Thu/Đông 2022 khẳng định vị thế của Martins là một trong những điều đáng xem.

Whensmokeclears

Mặc dù xuất thân là nhà làm phim, nhưng Thermal Taveras gốc Bronx không gặp khó khăn gì khi chuyển trọng tâm sáng tạo của mình sang thời trang. Thương hiệu xa xỉ của Taveras ban đầu đã gây được tiếng vang khi bộ sưu tập đầu tiên của thương hiệu này gần như bị thiêu rụi trong một vụ cháy chung cư và sau đó được phát minh lại để cho thấy ngọn lửa không thể dập tắt được. Năm nay, bộ sưu tập thứ ba của Whensmokeclears đã ra mắt tại một trong những phương tiện khác lạ hơn để đón đầu tuần lễ thời trang: một video phát bên cạnh một chiếc xe tải quảng cáo. Với tiêu đề “It’s Giving Renaissance”, bộ sưu tập có nhung sang trọng, những chiếc váy khiêu khích và nhiều trang phục nam giới độc đáo. Trang Instagram của Tuần lễ thời trang đã mô tả nó là "thúc đẩy tất cả chúng ta cá nhân hóa nhưng tập thể là của riêng chúng ta".

Elena Velez

Không có gì căng thẳng bằng màn ra mắt của NYFW. Rốt cuộc, ấn tượng đầu tiên thường là tất cả những gì bạn nhận được trước khi người mua và nhà phê bình quyết định xem bạn có xứng đáng với thời gian của họ hay không. May mắn cho Elena Velez, người có thương hiệu cùng tên lên sàn diễn NYFW lần đầu tiên trong tuần này, ấn tượng đầu tiên của cô là một ấn tượng mạnh mẽ. Từ áo ngực da gợi cảm đến áo corset không có cấu trúc, “YR 1 - Maidenhood and Its Labors” của Velez mang đến yếu tố grunge một cách nghiêm túc, đồng thời xác định lại khái niệm về trang phục nữ tính phải như thế nào. Danh sách khách hàng của cô trước đây chỉ dành riêng cho các biểu tượng như Halsey, Ariana Grande và Rosalía, nhưng thương hiệu cùng tên của cô cuối cùng sẽ có mặt trên SSENSE cho tất cả mọi người mua sắm trong năm nay.

Atelier Cillian

Trang phục nam giới và trang phục phi giới tính đã bắt đầu các buổi giới thiệu NYFW năm nay trong Ngày đàn ông New York. Nổi bật trong số nhiều bộ sưu tập tuyệt vời: Atelier Cillian, một thương hiệu khác ra mắt NYFW. Bộ sưu tập đầu tiên của hãng, mang tên “Những khốn khó của Dashwood”, đã mang đến sức nóng với một loạt những bộ đồ được thiết kế riêng với những mảng màu đen than và đỏ lửa. Bên cạnh việc sử dụng màu sắc táo bạo, lựa chọn chất liệu vải cũng giúp Atelier Cillian trở nên khác biệt. Chất liệu gấm, vải tuýt và lụa organza mang đến sự pha trộn ổn định giữa sự mềm mại và sắc nét trong suốt bộ sưu tập. Chắc chắn bạn sẽ thấy nhiều hơn về nhà thiết kế Stephen Mikhail của Atelier Cillian, người đã làm việc với Machine Gun Kelly và Steve Aoki về các tác phẩm tùy chỉnh.

Chloe Pearl Lingerie

NYFW ra đời từ năm 1943, khi nó được thành lập bởi giám đốc báo chí Eleanor Lambert như một cách để quảng bá các nhà thiết kế Mỹ trên sân khấu thế giới. Với lịch sử lâu đời như vậy, không có gì ngạc nhiên khi đã có rất nhiều cột mốc quan trọng trong suốt chặng đường. Năm nay 17 tuổi, người có ảnh hưởng và nhà thiết kế Chloe Pearl đã làm nên lịch sử với tư cách là một trong những nhà thiết kế trẻ nhất từng trình diễn tại NYFW, cùng với nhà thiết kế người Mỹ gốc Colombia Esteban Cortázar. Nhãn hiệu đồ lót cùng tên của Pearl đã tạo ra những ám chỉ lịch sử, kết hợp những chiếc áo lót bằng lụa phù hợp với cơ thể với những bộ tóc giả đầy màu sắc cho “Bộ sưu tập Marie Antoinette”. Đề cao một thái độ mới mẻ của Gen Z đối với sự đa dạng và trao quyền, Pearl đưa ra một trường hợp thuyết phục để đưa thêm nhiều nhà thiết kế trẻ vào sàn diễn.

