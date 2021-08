Yamaha YZF-R15 V4 lại tiếp tục "hâm nóng" thị trường

Thứ Ba, ngày 24/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Chiếc sportbike cỡ nhỏ nhà Yamaha mới đây đã xuất hiện ảnh dựng cực chất, dựa trên những đồn đoán về mẫu xe này.

Yamaha YZF-R15 V4 có lẽ là cái tên được mong chờ nhất hiện nay tại phân khúc sportbike cỡ nhỏ. Khi mà các đối thủ của nó đều đã tung ra phiên bản mới, thì người sử dụng thực sự mong muốn mẫu xe này cũng có các thay đổi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu.

Trước đó, người ta đã quay được những hình ảnh chạy thử nghiệm được cho là của Yamaha YZF-R15 V4 trên đường phố Ấn Độ, và điều này càng minh chứng rằng ngày ra mắt của Yamaha YZF-R15 V4 sẽ không còn xa nữa. Và để đáp ứng mong mỏi của người dùng, mới đây, Julak Sendie Design - chuyên trang đưa ra các bản leak, bản dựng của các mẫu xe mới - đã đưa ra một bản dựng cho sportbike nhà Yamaha, với cả các lựa chọn màu sắc khác nhau.

Bản dựng lần này được dựa trên những thông tin thực tế được đồn đoán về YZF-R15 V4, theo đó thiết kế mới mặc dù vẫn dựa trên ADN thế hệ cũ nhưng được bổ sung các điểm mới được lấy từ người anh em R7 2021 đã ra mắt trước đó.

Chúng ta có thể thấy cụm đèn pha trước dường như đã được làm nhỏ hơn so với thế hệ hiện tại, và vẫn là loại đèn kép, sử dụng công nghệ LED. Xe vẫn bao gồm hốc lấy gió ở giữa tuy nhiên nó chỉ có tính chất trang trí. Cùng với cách phối màu mới thì chúng ta cũng có thể thấy, YZF-R15 V4 ở đây đợc trang bị bộ tem và họa tiết mới.

Bình xăng cũng được thiết kế lại với kiểu dáng giúp người lái dễ ôm gọn, chúng ta cũng có thể thấy họa tiết vây trên bình xăng. Trong khi đó thiết kế đuôi xe và ghế lái dường như không có sự thay đổi.

YZF-R15 V4 vẫn sẽ giữ phuộc trước Upside Down, và sẽ bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS để mang tới sự an toàn cho người sử dụng. Về động cơ, dự kiến YZF-R15 V4 sẽ không có thay đổi so với thế hệ hiện tại, tuy nhiên có thể điều chỉnh đôi chút để đạt chuẩn khí thải mới, cũng như mang tới sức mạnh tốt hơn cho xe trong quá trình vận hành.

Dẫu vậy, tất cả vẫn cần phải đợi ngày ra mắt chính thức của YZF-R15 V4, và có lẽ sẽ trong tương lai gần.

