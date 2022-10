Yamaha YZF-R15 2022 hoàn toàn mới khác gì so với “đàn anh” R15

Yamaha Motor Việt Nam một lần nữa không làm những người hâm mộ tốc độ thất vọng khi trang bị loạt công nghệ hiện đại cũng như vẻ ngoài mới cho chiếc R15 vừa ra mắt. Có giá bán cao hơn thế hệ cũ, nhiều người tiêu dùng chắc chắn sẽ đặt câu hỏi vậy Yamaha R15 mới hơn gì so với trước đây.

Yamaha YZF-R15M và R15 vừa ra mắt

Thiết kế

Thay đổi dễ nhận ra nhất trên Yamaha YZF-R15 2022 là thiết kế. Phiên bản cải tiến lần này sở hữu vẻ ngoài mang tính đột phá nhất trong dòng R-Series, kế thừa hoàn toàn R-DNA từ “đàn anh” YZF-R7.

Phần mặt nạ của xe có thiết kế mới khi được lắp đặt đèn chiếu sáng dạng bi LED Projector, kết hợp pha và cốt, tối ưu tính khí động học và cải thiện khả năng chiếu sáng. Hai dải đèn LED định vị mới đã thế chỗ cho cặp đèn chiếu sáng cũ trên phiên bản R15 thế hệ trước, sự thay đổi này giúp tổng thể đầu xe trở nên hiện đại và thu hút hơn. Phần lấy gió (hốc gió) ở phía trước của xe cũng được thiết kế lớn hơn, tăng tính khí động học cho xe.

Yamaha R15 thế hệ trước và R15 2022

Dàn áo hai bên hông và phần đuôi xe không có quá nhiều thay đổi. Yamaha chỉ tinh chỉnh lại một số chi tiết nhỏ như: bình xăng, ốp sườn xe, đuôi xe và hốc gió phía động cơ. Tổng thể, với thiết kế mới này, đầu xe nhìn gọn gàng, hiện đại và thể thao hơn.

Yamaha R15 2022 có phần nhỉnh hơn về kích thước so với thế hệ cũ

Kích thước

So với thế hệ cũ, kích thước của Yamaha YZF-R15 2022 có vài phần nhỉnh hơn, các thông số dài x rộng x cao của xe lần lượt là 1.990 x 725 x 1.135 mm.

Các thông số không đổi so với R15 thế hệ trước là khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1.325 mm, chiều cao yên 815 mm, độ cao gầm 710 mm và dung tích bình xăng vẫn 11 lít. Khối lượng của R15 V4 bản tiêu chuẩn là 137 kg, tương đương với cân nặng của R15 thế hệ trước. Tuy nhiên, phiên bản R15M có trọng lượng nhỉnh hơn 3 kg (140 kg).

Yamaha R15 2022 có thông số được đánh gía vẫn phù hợp với dáng người châu Á

Nhìn chung, các thông số này rất phù hợp với dáng người châu Á và những người mới ‘nhập môn’ mô tô thể thao.

Động cơ

Cả hai phiên bản R15 đều là động cơ 155cc, xi-lanh đơn, có van biến thiên VVA, đi cùng là trục cam đơn SOHC và được làm mát bằng dung dịch. Tuy vậy, công suất vận hành lại có khác biệt đôi chút.

R15 thế hệ trước cho công suất 18,6 PS tại 10.000 vòng/ phút, mô-men xoắn cực đại 14,1 Nm tại 8.500 vòng/ phút. Động cơ R15 2022 cho công suất 18,4 PS và 14,2 Nm tại cùng số vòng tua. Cả hai đều được sử dụng hộp số 6 cấp với hệ thống chống trượt Assist & Slipper Clutch, tăng độ an toàn khi về số (không mất lực hãm) và tạo sự phấn khích khi lên số (không mất lực kéo).

Tính năng

So với R15 thế hệ trước, Yamaha đã nâng cấp hàng loạt công nghệ cho R15 2022, tập trung chủ yếu vào bản cao cấp R15M. Những tính năng và công nghệ hỗ trợ an toàn cho người lái được trang bị trên Yamaha R15M gồm hệ thống chống bó cứng phanh an toàn ABS 2 kênh, công nghệ hỗ trợ người lái sang số nhanh Quickshifter (lên số không cần cắt côn), tùy chọn chế độ lái (Street Mode và Track Mode).

Thêm vào đó, phiên bản 2022 còn có hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, giúp kiểm soát tối đa động cơ và hệ dẫn động để 2 bánh xe cùng quay, không xảy ra hiện tượng trượt 1 bánh

Ngoài ra, Yamaha trang bị cho R15 2022 bảng đồng hồ kỹ thuật số lớn hơn, được tích hợp kết nối ứng dụng Y-Connect (chưa có trên R15 thế hệ trước) nhờ Bluetooth với các tính năng như thông báo cuộc gọi, e-mail và tin nhắn, khuyến nghị bảo dưỡng, thay dầu, xếp hạng mức tiêu thụ nhiên liệu, hiển thị dữ liệu động cơ, theo dõi hành trình và vị trí đỗ xe.

Đồng hồ Yamaha R15 2022 hiển thị nhiều thông tin và dễ xem hơn

Giá bán

Bảng giá Yamaha R15 Mẫu xe Giá bán Yamaha R15 2021 70.000.000 VND Yamaha R15 2022 78.000.000 VND Yamaha R15M 2022 86.000.000 VND

Về giá bán, hai phiên bản mới R15 và R15M có mức giá cao hơn rõ rệt so với phiên bản R15 thế hệ trước. Tuy nhiên, với các trang bị hiện đại cả về công năng và tính năng thì mức giá của R15 và R15M có thể coi là hợp lý. Để tìm hiểu thông tin chi tiết hơn về Yamaha R15, khách hàng có thể tới trực tiếp các đại lý của Yamaha trên toàn quốc hoặc truy cập website Yamaha.

