Yamaha XSR900 2022 trình làng: Nhẹ hơn và mạnh mẽ hơn

Thứ Năm, ngày 04/11/2021 06:00 AM (GMT+7)

Với những thay đổi về cấu trúc khung xe cùng loạt trang bị hiện đại, mẫu xe mang tới lựa chọn mô tô cổ điển ấn tượng hàng đầu trên thị trường hiện nay.

Yamaha mới đây đã trình làng bản cập nhật cho XSR900, phiên bản 2022 có một số những thay đổi mới nhằm mang tới cho xe tính Sport Heritage (thể thao cổ điển) hơn.

Cụ thể, XSR900 2022 mặc dù vẫn giữ ADN của người tiền nhiệm nhưng thay vì bộ khung hợp kim nhôm xe đã sử dụng bộ khung Yamaha Deltabox mới, vừa gọn nhẹ lại làm tăng tính động lực học, có lợi hơn cho tốc độ của xe. Cùng với đó, tay lái đã được hạ thấp 30mm giúp mang tới góc lái rộng hơn và tạo tư thế lái thể thao hơn. Xe sử dụng đồng hồ TFT-LCD 3.5 inch thay cho màn hình LCD cũ, có 4 chế độ lái khác nhau cho người sử dụng lựa chọn, đồng thời xe cũng được trang bị hệ thống IMU 6 trục từ R1. XSR900 vẫn sử dụng đèn pha tròn, đèn xi nhan trước tách đôi, cấu trúc đèn chiếu hậu và xi nhan sau không đổi, tất cả đèu sử dụng công nghệ LED điện đại. Đuôi xe được làm dày hơn ở phần chỗ ngồi của người ngồi sau điều này giúp tạo sự thoải mái cho hành khách đi kèm.

Chiều dài cơ sở của XSR900 2022 là 1495mm, tăng 55mm so với người tiền nhiệm. Điều này chủ yếu là do việc kéo dài cánh tay đòn trên xe, mà phía Yamaha cho biết điều này vừa giúp xe trông thể thao hơn, lại vừa giúp giảm 14% việc quay bánh tự do của xe, giúp đảm bảo an toàn hơn trong quá trình vận hành. Cùng với đó, XSR900 2022 được trang bị bộ vành mới nhẹ hơn 700 gram so với người tiền nhiệm, điều này vừa giúp tăng hiệu quả của giảm xóc, vừa giúp làm giảm 11% tình trạng quay bánh tự do khi xe vào cua hoặc phanh gấp. Khối lượng tổng thể của XSR900 2022 là 193kg, nhẹ hơn 2kg so với người tiền nhiệm.

Yamaha XSR900 2022 cũng được cải thiện ở hệ thống phanh với việc sử dụng phanh đĩa kép đường kính 298mm cho phias trước với ngoàm 4 piston từ Brembo phía sau là phanh đĩa đơn đường kính 245mm. Tất cả đều có sự hỗ trợ của hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Mẫu xe cổ điển này cũng được trang bị phuộc trước lộn ngược 41mm từ nhà KYB, phía sau vẫn là cánh tay đòn đơn điều chỉnh đa cấp độ cũng từ thương hiệu KYB.

Về sức mạnh, XSR900 2022 sử dụng khối động cơ Yamaha Crossplane 3 với dung tích xy lanh 889cc, loại DOHC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 117 mã lực tại 10000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 93 Nm tại 7000 vòng/phút. Xe cũng được trang bị hệ thống phun xăng YCC-T mới, hệ thống đánh lửa TCI và truyền động bởi hộp số 6 cấp có hệ thống Assisst & Slipper Clutch.

Tại thị trường châu Âu, XSR900 2022 sẽ có 2 lựa chọn màu mới là màu Legend Blue với phuộc trước sơn vàng và màu Midnight Black. Giá bán khởi điểm từ 9499 USD - tương đương 222 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.

