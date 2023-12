Xe số Yamaha PG-1 trình làng tại Việt Nam, giá 30 triệu đồng

Chỉ vài ngày sau khi được giới thiệu tại Thái Lan, Yamaha Việt Nam đã chính thức trình làng PG-1 vào hôm 2/12. Giá bán lẻ đề xuất là 30.437.000 đồng (đã gồm VAT), mức giá này rẻ hơn giá (đã quy đổi) tại thị trường Thái Lan và thực sự gây được sức hút lớn với cộng đồng.

Mang phong cách của một chiếc offroad, nhiều người tưởng rằng Yamaha PG-1 là xe côn tay, nhưng thực chất đây lại là một chiếc xe số tự động với hộp số tròn 4 cấp. Cụ thể Yamaha trang bị cho PG-1 khối động cơ xy lanh đơn dung tích 113,7cc sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí. Xy lanh sử dụng có đường kính x hành trình là 50.0 x 57.9 mm với tỷ số nén 9,3:1. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa tới 6.6kW/ 7,000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9.5Nm/ 5,500 vòng/ phút.

Các trang bị trên Yamaha PG-1 cũng khá tiêu chuẩn với giảm xóc trước ống lồng, phía sau là hệ thống liên kết tạo sự ổn định trong quá trình vận hành. Mẫu xe số này cũng được trang bị phanh đĩa trước và tang trống sau đảm bảo an toàn. Xe sử dụng vành nan hoa cho cả bánh trước và sau, sử dụng lốp có sắm offroad chuyên dụng với gai to, kích thước trước sau đều là 90/ 100-16M/ C 51P.

Yamaha PG-1 gây ấn tượng mạnh về mặt thiết kế với cụm đèn pha tròn cổ điển. Tay lái cao và tối giản cho tư thế lái thoải mái, trong khi cụm đồng hồ analog cấu trúc dễ nhìn, chìa khóa cơ truyền thống. Yên xe tách riêng biệt giữa người lái và hành khách ngồi phía sau, nắp bình xăng đặt dưới yên xe người lái.

PG-1 có kích thước tổng thể là 1,980 mm x 805 mm x 1,050 mm với chiều cao yên là 795 mm và chiều dài cơ sở là 1280 mm. Cùng với khối lượng tổng thể là 107 kg, Yamaha PG-1 khá gọn nhẹ và phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Điểm mạnh của mẫu xe số này còn là kết cấu đơn giản, dễ sửa chữa, đồng thời cũng dễ để người sử dụng lên đồ chơi.

Dự kiến, Yamaha PG-1 sẽ đến tay người sử dụng ngay trong tháng 12 này với 4 lựa chọn màu sắc để lựa chọn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]