TOP xe ga xuống giá nhanh hơn vàng sau ngày Vía Thần Tài

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 10:00 AM (GMT+7)

Chỉ sau 1 năm sử dụng, nhiều mẫu xe đã xuống giá hơn chục triệu đồng thậm chí là nhiều hơn.

Việt Nam là một thị trường đặc biệt, vì không chỉ quan tâm tới chất lượng của sản phẩm mà "tính thanh khoản" (khả năng bán lại với giá cao) cũng là điều mà người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Chính vì thế, khi mua xe máy, nhiều người bên cạnh lựa chọn các yếu tố về chất lượng, các tính năng hiện đại hay sự an toàn thì khả năng giữ giá của xe cũng là yếu tố mà họ cân nhắc.

Bên cạnh các dòng xe có khả năng giữ giá cao như là Honda SH thì cũng có không ít các mẫu tay ga lại xuống giá khá nhanh sau thời gian ngắn sử dụng, hãy cùng điểm mặt một số mẫu xe này.

1. Piaggio Medley

Là dòng tay ga thay thế Piaggio Fly tại thị trường Việt Nam, Medley mang tới một thiết kế thể thao hơn, hiện đại và hầm hố hơn, khác với phong cách quý tộc châu Âu vốn có của thương hiệu Piaggio. Xe được tích hợp hàng loạt các trang bị hiện đại như phanh ABS, đồng hồ LCD có cả các thông số về nhiệt độ môi trường cốp xe rộng rãi...và yên xe ngồi cũng rất tôn dáng người đi.

Tuy nhiên, nếu như phải bỏ ra khoảng 85 triệu đồng để mua phiên bản Medley S 2019 125, thì hiện khá nhiều người sử dụng đã rao bán phiên bản này với mức giá chỉ 60-63 triệu đồng với các xe máy cũ chính chủ đầy đủ giấy tờ. Như vậy, chỉ khoảng hơn 1 năm mà xe đã mất giá 20 triệu đồng.

Tương tự các phiên bản khác của Medley cũng cho thấy sự xuống giá khá mạnh sau thời gian ngắn sử dụng.

2. Honda PCX

Honda vốn là thương hiệu gắn liền với khả năng giữ giá, tuy nhiên PCX lại là một ngoại lệ đặc biệt khi nó có mức độ xuống giá khá nhanh. Đơn cử phiên bản PCX 150 đời 2019 khi mua người mua sẽ phải bỏ ra tầm 75-80 triệu đồng bao gồm cả các chi phí về giấy tờ, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi chưa đầy 2 năm sử dụng, có khá nhiều mẫu xe PCX 150 2019 đang được rao bán với mức giá chỉ từ 50-65 triệu đồng.

Trên thực tế thì PCX cũng là một mẫu xe ga khá kén khách tại nước ta bởi thiết kế hầm hố mang đậm chất đa dụng chứ không như các mẫu tay ga thanh thoát khác. Tuy nhiên đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai muốn một chiếc xe ga hiện đại như SH nhưng lại chán cái thiết kế quá phổ thông của nó.

3. Yamaha Janus

Mẫu tay ga giá rẻ có doanh số khác tốt nhà Yamaha cũng là một trong những mẫu xe tay ga xuống giá khá nhanh sau thời gian sử dụng. Lướt qua một số trang buôn bán, phiên bản đặc biệt của năm 2020, hiện có giá chỉ 21-22 triệu đồng trong khi mới cách đây chưa đầy 1 năm, người dùng bỏ ra khoảng 33-35 triệu đồng (bao gồm cả chi phí giấy tờ) để mua xe. Tình trạng rớt giá cũng xảy ra với các phiên bản tiêu chuẩn hoặc phiên bản giới hạn.

Trên thực tế, Janus được người sử dụng đánh giá cao về khả năng vận hành linh hoạt cùng động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm xăng. Tuy nhiên điểm yếu của xe là dàn áo dễ bị xước và vỡ khi sử dụng.

4. Yamaha Freego

Mẫu xe ga mới được Yamaha mang tới thị trường từ năm 2019 với thiết kế unisex. Mặc dù nhận được nhiều đánh giá tốt từ phía người sử dụng về cả thiết kế lẫn vận hành nhưng Freego vẫn là chiếc xe ga bị rớt giá mạnh sau thời gian sử dụng.

Phiên bản Freego S đời 2019 có giá đâu đó tầm 40-42 triệu đồng bao gồm cả chi phí làm biển số, thì hiện được rao bán phổ biến với giá từ 29-33 triệu đồng. Thậm chí cũng có nhiều người sử dụng phiên bản 2020 cũng có nhu cầu bán lại xe.

Đương nhiên là các mẫu xe ga xuống giá nhanh là do nhiều lý do tạo thành chứ không phải chất lượng xe không tốt. Do đó, nếu có nhu cầu mua xe mới mà không cần chú ý nhiều khi bán lại giá còn bao nhiêu thì những mẫu xe trên đây đều là những lựa chọn tốt trong tầm giá của nó.

