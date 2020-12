Top 4 xe ga Honda nhập khẩu “đốn tim” dân Việt

Thứ Sáu, ngày 11/12/2020 15:00 PM (GMT+7)

Các mẫu xe ga Honda nhập khẩu như Click, Vario, Scoopy và Genio dưới đây vẫn đang là sản phẩm hấp dẫn cho những ai thích đồ ngoại trong làng xe hai bánh nhập khẩu ở Việt Nam.

1. Honda Click

Xe ga Thái Lan Honda Click được dân Việt rất ưa chuộng, dù rằng Click vẫn được ví như Air Blade. Mẫu xe ga này thường được nhập khẩu theo đường tiểu ngạch và có giá bán thực tế ở Việt Nam đắt gấp đôi so với giá đề xuất ở Thái Lan.

Click 125.

Theo đó, Honda Click 125 có giá tầm 62 triệu đồng, còn Honda Click 150i có giá tầm 86 triệu đồng. Với giá bán như vậy, rõ ràng Click đắt hơn hẳn Air Blade, tương đương với SH Mode và SH 125.

Thiết kế sang chảnh.

Thế nhưng với mác xe ga nhập khẩu, vận hành bền bỉ, thiết kế xe lại bắt mắt, với sàn để chân kiểu rộng như SH chứ không như Air Blade, cùng với các trang bị cực ổn, Honda Click từ lâu đã được nhiều người săn lùng.

Click 150i.

Các đường nét trên thân xe Click được thiết kế theo công nghệ 3D, đèn pha LED ấn tượng có phần gợi nhắc tới các mô tô thể thao như CBR250RR và CB1000RR.

Đèn pha Click.

Trên xe cũng có Smart key, động cơ eSP tiên tiến với công nghệ phun xăng điện tử PGM-Fi và đi kèm với hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop System.

2. Honda Vario 150

Đồng cấp với Honda Click trong các mẫu xe ga Honda nhập khẩu ở Việt Nam là Honda Vario. Tuy nhiên, Vario có xuất xứ tại Indonesia dù vẫ có nhiều nét giống với Click.

Vario 150.

Điểm giống nhìn rõ nhất là tấm yếm bên của Vario và Click đều được thiết kế khoét sâu, mặt trước xe rất tương đồng nhau với đèn pha lớn và dải đèn LED chạy dọc ở phía trên.

Thể thao, mạnh mẽ.

Honda Vario cũng mang nhiều nét lai từ các dòng mô tô phân khối lớn của Honda, làm tăng thêm độ thể thao cho xe ga. Động cơ xe loại eSP, phun xăng điện tử PGM-Fi, đạt chuẩn khí thải Euro 3 và tiết kiệm xăng chả kém gì xe số khi tiêu thụ chỉ ở ngưỡng 46,9 km/l.

Động cơ eSP tiết kiệm xăng.

Xét về giá bán thì Honda Vario có lợi thế hơn Click bởi dòng xe nhập khẩu từ quốc đảo Indonesia về Việt Nam chênh không nhiều như Click. Các phiên bản Vario hiện nay có giá bao giấy cũng chỉ tầm từ 60-61 triệu đồng.

3. Honda Scoopy

Nhập về thị trường Việt Nam với giá bán tầm 40 triệu đồng, mẫu xe ga cỡ nhỏ Honda Scoopy được cho là niềm khao khát của nhiều người. Mặc dù là xe ga bình dân nhưng Scoopy có nhiều trang bị hiện đại thuộc loại cao cấp.

Scoopy.

Điển hình trong số đó là hệ thống chiếu sáng trước và sau của xe thuộc loại bóng LED, trên xe có hệ thống chìa khóa thông minh giúp lái xe vận hành an toàn và tiện ích hơn. Ngoài ra hệ thống phản hồi Answer Back System giúp cho việc tìm xe rất hữu ích, trong khi hệ thống an ninh SKS giúp xe trở nên an toàn hơn.

Phong cách thời trang.

Chưa hết trên xe còn có hộc đựng đồ trước, ổ sạc USB giúp sạc các thiết bị điện tử nhỏ như điện thoại di động. Cốp đựng đồ dưới yên xe rộng 15,4 lít.

Trẻ trung.

Hệ thống phanh liên hợp CBS và hệ thống ISS giúp xe vận hành an toàn và tiết kiệm xăng. Ở góc độ nào đó, Scoopy với các trang bị như này còn tỏ ra tiện ích hơn cả Honda Vision và Yamaha Janus.

Cuốn hút giới trẻ.

Động cơ SOCH, eSP, 4 thì, dung tích 109,5cc, phun xăng điện tử PGM-Fi, đạt tỉ số nén 10:1, đạt công suất tối đa 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh này cho phép Scoopy vận hành rất linh hoạt trên đường đi.

4. Honda Genio

Honda Genio vốn được sản xuất dành cho thị trường Indonesia. Nhưng mẫu xe ga này cũng giống như Scoopy rất được người Việt yêu thích.

Honda Genio.

Xét về đồng hạng thì cả Genio và Scoopy đều cạnh tranh với các mẫu xe ga hút khách nội địa như Yamaha Janus và Honda Vision.

Đáng đồng tiền bát gạo.

Dòng xe nhập khẩu Genio có bán ở Việt Nam tầm 43 triệu đồng. Mẫu xe này có thiết kế gọn gàng với các tấm ốp liền lạc uốn vuông thay vì các khúc cua góc cạnh, thể hiện tràn đầy năng lượng và thu hút giới trẻ.

Có tính cạnh tranh cao.

Trên xe cũng có nhiều trang bị cao cấp như đèn pha LED hoàn toàn, đồng hồ kỹ thuật số, ổ sạc USB phía trước, phanh liên hợp CBS. Trong khi động cơ xe loại đơn xy lanh, dung tích 110cc, cho công suất tối đa 9 mã lực tại 7500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5500 vòng/phút.

Nguồn: http://danviet.vn/top-4-xe-ga-honda-nhap-khau-don-tim-dan-viet-502020111214584702.htmNguồn: http://danviet.vn/top-4-xe-ga-honda-nhap-khau-don-tim-dan-viet-502020111214584702.htm