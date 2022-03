Suzuki Raider R150 Fi 2022 chính thức trình làng: Winner X, Exciter thêm lo lắng

Mẫu côn tay nhà Suzuki được ưa chuộng bở sức mạnh và thiết kế nhỏ gọn linh hoạt hàng đầu.

Tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2022 diễn ra gần đây thì Suzuki đã chính thức trình làng tới thị trường phiên bản mới nhất 2022 của mẫu côn tay Raider R150 Fi 2022.

Phiên bản Raider R150 Fi 2022 là bản cập nhật màu sắc mới với hai phiên bản cho người sử dụng lựa chọn gồm màu trắng và đỏ. Mỗi phiên bản đều đi kèm cách phối màu mới đi kèm họa tiết thể thao ấn tượng, giúp tăng sự phong cách cho chủ sở hữu. Đặc biệt, phiên bản trắng đi kèm với vành xe được sơn đỏ ấn tượng tạo điểm nhấn.

Xe sở hữu đèn pha trước bóng lớn, kèm với đèn xi nhan tạo thành cụm đồng nhất ở phía trước. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED hiện đại và đồng hồ trên xe cũng sử dụng LCD toàn phần. Về tổng thể thì Raider R150 Fi 2022 vẫn mang phong cách hyper - underbone đặc trưng bởi sự nhỏ gọn khi kích thước tổng thể là 675 X 1,960 X 980mm và khối lượng xe chỉ 111kg.

Raider R150 Fi 2022 cũng vẫn sử dụng vành đúc 17 inch, đi kèm với đó là lốp không săm kích thước trước sau lần lượt là 70/90 - 17 M / C 38P và 80/90 - 17 M / C 50P. Xe được trang bị giảm xóc ống lồng trước và lò xo trụ đơn phía sau. Xe cũng được đảm bảo an toàn bởi hệ thống phanh đĩa trước sau.

Về sức mạnh động cơ thì Suzuki Raider R150 Fi 2022 được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 147cc, loại DOHC làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ được truyền động bơi hộp số 6 cấp kết hợp côn tay mang tới sự linh hoạt trong quá trình sử dụng.

