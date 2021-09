Siêu phẩm Kawasaki Z650RS lộ "hàng" trước thềm ra mắt

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 08:00 AM (GMT+7)

Các thông số kỹ thuật và kích thước của xe đã được lộ ra ngay trước thời điểm sắp trình làng.

Vài ngày trước đây, Kawasaki đăng tải video teaser giới thiệu một sản phẩm sắp trình làng của mình với slogan "RETROVOLUTION" đã khiến cộng đồng xe rất quan tâm. Nhiều người đã đoán già đoán non về một chiếc mô tô cổ điển, và các thông tin mới đây từ châu Âu được Bennett.co.uk đăng tải cho biết đó chính chiếc Kawasaki Z650RS.

Nguồn gốc của khẳng định này là mới đây cái tên "Z650RS" với mã là "ER650M" đã được đăng ký tại cơ quan ở châu Âu cùng với các thông tin liên quan. Cụ thể, chiếc Kawasaki Z650RS sẽ sở hữu khối động cơ tương tự Z650 hiện đang bán ra trên thị trường, với việc có thể đạt công suất tối đa là 68 mã lực tại 8000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 64Nm tại 6700 vòng/phút. Khối động cơ này có thể giúp xe đạt được tốc độ tối đa lên tới 191km/h. Ngoài ra, xe cũng có phiên bản thấp hơn dành cho người lái có bằng A2 với công suất tối đa chỉ 47 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 58Nm, tốc độ tối đa đạt được là 176km/h.

Tài liệu mới được khám phá này cũng cho biết kích thước của Kawasaki Z650RS với chiều dài tổng thể là 2065mm, chiều rộng là 800mm, và chiều cao là 1115mm. Kích thước này có một số khác biệt so với Z650 đang bán ra bởi thiết kế của Kawasaki Z650RS mang tính retro, tạo tư thế lái thoải mái hơn cho người sử dụng. Ngoài ra, chiều dài cơ sở cũng được rút ngắn hơn, trong khoảng 1410 - 1405mm cũng cho thấy Z650RS sẽ sử dụng hệ thống giảm xóc khác biệt so với Z650. Khối lượng tổng thể của Kawasaki Z650RS nhẹ hơn so với Z650 khoảng 1kg, rơi vào khoảng 188 - 187kg (khi đã đổ đầy bình xăng).

Dòng RS là dòng xe cổ điển nổi tiếng được Kawasaki phát triển trong những năm 1970s, sau một thời gian vắng bóng thì mới đây, cùng với phong trào đưa các mẫu xe biểu tượng trở lại thị trường thì việc Kawasaki Z650RS ra mắt là một điều dễ hiểu.

Tuy nhiên rất tiếc cho tới hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có những hình ảnh phác thảo của Kawasaki Z650RS, cho thấy khả năng bảo mật cực tốt từ nhà sản xuất Nhật Bản. Hãy cùng chờ đợi sự ra mắt chính thức của siêu phẩm này.

Nguồn: http://danviet.vn/sieu-pham-kawasaki-z650rs-lo-hang-truoc-them-ra-mat-502021797584941.htmNguồn: http://danviet.vn/sieu-pham-kawasaki-z650rs-lo-hang-truoc-them-ra-mat-502021797584941.htm