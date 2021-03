SH 125 thêm đối thủ "sừng sỏ" tại châu Âu

Với thiết kế đậm chất thể thao và cổ điển châu Âu, mẫu xe ga được đánh giá sẽ mang tới đối thủ khá mạnh cho SH 125 cũng như các mẫu tay ga khác trong phân khúc 125cc.

Kymco mới đây đã trình làng một dòng tay ga hoàn toàn mới cho thị trường châu Âu mang tên Like 125 S. Chiếc Kymco Like 125 S mang ngôn ngữ thiết kế tương tự mẫu Like 125 trước đó được hãng bán ra thị trường, tuy nhiên nó được bổ sung những chi tiết mang tới dáng vẻ thể thao và mạnh mẽ hơn cho xe.

Kymco Like 125 S được trang bị khối động cơ 125cc đạt tương tự Kymco Like 125, sản sinh công suất tối đa 11.6 mã lực tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 10.5 Nm tại 6750 vòng/phút. Khối động cơ được cải thiện để giúp xe đạt chuẩn EURO 5 mới, đồng thời nó giúp xe đạt tốc độ tối đa 95km/h. Bình xăng đi kèm có dung tích 6.4 lít, giúp xe có thể đi tối đa 289.6 km, như vây mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ rơi vào khoảng 2.2 lít xăng cho mỗi 100km đường hỗn hợp.

Cùng với hệ thống khung gầm bằng thép ống cao cấp thì Kymco Like 125 S cũng sử dụng bánh xe có kích thước 12 inch, lốp không săm. Xe sử dụng giảm xóc phuộc ống lồng cho phía trước và dạng lò xo kép cho phía say. Kymco cũng trang bị cho Like 125 S chức năng Stop & GO, phanh đĩa đơn cho cả bánh trước và sau với kích thước lần lượt là 220mm và 200mm.

Không chỉ thế, xe tay ga mới của nhà Kymco còn được tích hợp nhiều trang bị tiện dụng như cốp chứa đồ rộng rãi có thể cùng lúc để 2 mũ bảo hiểm nửa đầu, hốc chứa đồ trước có kèm cổng USB-A. Toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED, và khổi lượng khô là 128kg.

Mức giá bán của Kymco Like 125 S tại thị trường châu Âu là tương đương 74 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Sau châu Âu thì Kymco Like 125 S cũng sẽ được bán tại thị trường Mỹ và một số thị trường khác.

Tại thị trường Việt Nam, Kymco Like 125 cũng được phân phối chính hãng, tuy nhiên mẫu xe này lại không được nhiều người tiêu dùng "mặn mà".

