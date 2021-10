Sau tháng "cô hồn" loạt xe máy mới trình làng tại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Với thêm các dòng xe máy mới trên thị trường hiện nay, người sử dụng cũng có thêm các lựa chọn cho nhu cầu mua xe của mình.

Tháng 9 vừa qua có thể nói là tháng hoạt động đặc biệt sôi nổi của các hãng sản xuất xe máy phổ thông tại nước ta khi liên tiếp đưa tới các sản phẩm mới tới thị trường. Là thời điểm cả nước đang từng bước mở cửa với việc ban đầu không chế được đợt dịch Covid-19 thứ 4, hiện tại cũng bước qua tháng "cô hồn" nên nhu cầu mua xe của người dân đã bắt đầu tăng trở lại, do đó việc các hãng đưa ra các dòng xe mới đã mang tới cho người sử dụng đa dạng các lựa chọn hơn.

Honda mở màn với loạt xe ga hạng sang

SH350i có lẽ vẫn là cái tên "hot" trên thị trường hiện nay bởi lẽ sau bao năm thì nó đã chính thức lắp ráp và phân phối bởi Honda Việt Nam. Mẫu xe sở hữu động cơ eSP+ xy lanh đơn dung tích 329cc, được trang bị đồng hồ LCD có kết nối smartphone, hệ thống phanh ABS kênh đôi, hệ thống HSTC,...và là một trong những mẫu tay ga cao cấp nhất được Honda đưa ra thị trường.

So với SH350i nhập khẩu tư nhân, giá bán chính hãng của mẫu tay ga này chỉ bằng 1/2, với giá từ 146 triệu đồng. Tuy nhiên người sử dụng cũng cần lưu ý là để đi được mẫu xe này thì bạn cần phải có bằng lái A2.

Bên cạnh SH350i thì mới đây CBR150R cũng là cái tên được Honda phân phối chính thức tại Việt Nam. Mẫu xe được nhâp khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và được Honda Việt Nam niêm yết với giá bán từ 72 triệu đồng, rẻ hơn gần chục triệu so với giá mà các nhà nhập khẩu tư nhân đưa ra. CBR150R liên tục là dòng sportbike bán chạy hàng đầu trên thị trường, và phiên bản mới nhất này không chỉ được trang bị phuộc Upside Down mà còn sở hữu ABS kênh đôi an toàn.

Ngoài hai dòng xe mới trên đây thì Honda cũng đưa ra các phiên bản màu đặc biệt dành cho SH125/150i và Air Blade 125/150i, giúp mang tới cho người sử dụng đa dạng các sự lựa chọn hơn.

Yamaha tung Exciter 155 VVA phiên bản "nghệ thuật đường phố"

Mới lên kệ từ đầu năm 2021 nhưng chỉ sau vài tháng, Yamaha lại khiến các fan hài lòng với bộ sưu tập phiên bản mới cực kỳ ấn tượng mang tên "Master Art of Street". Bộ tứ màu phiên bản Giới hạn cùng tem xe mới thực sự làm thỏa mãn người dùng với những màu sắc và tem xe chưa từng có trên bất cữ mẫu xe nào trước đó. Ngoài ra, Yamaha cũng đưa tới 2 phiên bản màu khác là phiên bản kỷ niệm 60 năm Yamaha MotoGP và phiên bản Monster Energy.

Cùng với Exciter, Yamaha cũng trình làng Sirius thế hệ mới. Không chỉ thay đổi về màu sắc, Sirius thế hệ mới này là phiên bản "lột xác" toàn diện về thiết kế lẫn các tính năng và động cơ. Thay đổi cấu trúc đèn pha giúp chiếu sáng nhận diện tốt hơn, dàn áo thu gọn tăng không gian để chân, yên xe cũng được tùy chỉnh và động cơ được mạnh mẽ hơn, trong khi vẫn đảm bảo tiết kiệm xăng.

