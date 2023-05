Ra mắt xe máy điện khiến Vision cũng phải "toát mồ hôi"

Simple Energy là một start-up xe máy điện tại Ấn Độ, sau 2 năm ra mắt thì mới đây hãng đã chính thức trình làng sản phẩm đầu tiên mang tên Simple ONE.

Thiết kế, Simple ONE không khác biệt so với một chiếc xe tay ga thành phố thông thường với tổng thể gọn nhẹ, đưa tới sự linh hoạt trong di chuyển. Xe sở hữu cụm đèn pha một bóng lớn với đèn xi nhan đặt hai bên. Xe được trang bị bộ vành đúc với lốp béo, kết hợp phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau có công nghệ CBS an toàn.

Đặc biệt, tinh hoa công nghệ của Simple ONE chính là cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần có cảm ứng giúp người sử dụng có thể điều chỉnh các chế độ hiển thị khác nhau, bao gồm cả độ sáng của màn hình. Ngoài ra, cụm đồng hồ này còn được trang bị tính năng kết nối với smartphone thông qua bluetooth hiện đại, từ đó giúp người sử dụng có thể điều hướng với bản đồ GPS ngay trên màn hình, trả lời/nhận cuộc gọi, điều chỉnh phát nhạc... một cách cực kỳ hiện đại.

Simple ONE được trang bị động cơ điện với công suất tối đa đạt được là 11,3 mã lực và mômen xoắn cực đại lên tới 72Nm. Xe đạt tốc độ 40km/h chỉ sau 2,77 giây và tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được là 106 km/h. Xe được cấp nguồn bởi 2 pin 3,5 kWh và 1,5 kWh với tổng hành trình lên tới 215 km cho mỗi lần sạc. Trong đó, pin 1,5 kWh có thể tháo rời khỏi xe.

Một điểm cộng của Simple ONE còn chính là hệ thống trạm sạc được triển khai rộng rãi tại Ấn Độ. Người sử dụng có thể sử dụng app riêng của xe để tìm điểm sạc gần nhất, và tận dụng thời gian uống cafe hoặc ăn trưa để tái sạc đầy pin cho xe.

Giá bán của Simple ONE tại Ấn Độ được niêm yết ở mức 145.000 rupee - khoảng 41 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Với mức giá bán này, cùng các trang bị được tích hợp chắc chắn Simple ONE không chỉ là đối thủ đáng gườm cho các mẫu LEV khác mà còn là mối đe dọa với các mẫu tay ga chạy xăng.

