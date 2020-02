Ra mắt siêu mô tô hàng độc Lazareth LM410, giá 2,5 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 16/02/2020 08:00 AM (GMT+7)

Mới đây, thương hiệu xe Pháp vừa công bố một sản phẩm xe mới mang tên Lazareth LM410 2020 vô cùng hiện đại.

Dựa trên cơ sở khối động cơ từ chiếc superbike đời cũ Yamaha FZR1000, chiếc Lazareth LM410 sở hữu thiết kế như bước ra từ phim viễn tưởng với 4 bánh nghiêng.

Về thiết kế, chiếc xe trông khá kỳ dị, thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từ chiếc LM847 lắp động cơ Maserati V8 và gần đây nhất là La Moto Volante, Lazareth LM410 cũng có phần đầu hình đĩa bay tương tự và kết cấu 4 bánh nghiêng độc đáo.

Tuy nhiên do sử dụng động cơ nhỏ hơn, Lazareth đã có thể thiết kế cho siêu phẩm mới này thân xe sắc sảo và liền mạch hơn so với La Moto Volante hay LM847. Vẫn có tông màu chính là đỏ giống những các mẫu xe tiền nhiệm nhưng chiếc xe còn được phối thêm bởi các mảng quây hai bên thân màu bạc gợi nhớ về tông màu truyền thống của MV Agusta. Những chiếc bánh xe sử dụng mâm 5 cây CNC do chính Lazareth thiết kế với kiểu dáng 5 cánh xoắn thể thao.

Trong khi đàn anh LM847 được trang bị động cơ xe ô tô Maserati V8 470 mã lực thì chiếc Lazareth LM410 sử dụng khối động cơ 4 xylanh, dung tích 1.003 cc từ siêu mô tô Yamaha FZR 1000. Theo đó, khối động cơ này có công suất 145 mã lực tại tua máy 10.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 107 Nm tại tua máy 8.500 vòng/phút.

Với 4 bánh xe, Lazareth LM410 vẫn đạt độ bám đường và an toàn khi ôm cua cao hơn bất kỳ chiếc mô tô 2 bánh truyền thống nào. So với các dòng xe sử dụng cơ cấu tương tự trước đây, LM410 ưu việt hơn khi có khả năng tự đứng thẳng khi không hoạt động. Phần lớn các chi tiết trên xe được Lazareth tự nghiên cứu thiết kế, trong khi các bộ phận nhỏ khác như gương chiếu hậu, tay phanh, bao tay, cùm phanh... được đặt từ các thương hiệu nổi tiếng như Rizoma hay Brembo.

Để có thể sở hữu một chiếc LM410, khách hàng sẽ phải liên hệ trực tiếp với Lazareth để đặt mua. Và dù có giá rẻ hơn so với LM847 hay La Moto Volante do sử dụng động cơ phổ biến hơn, nhưng chắc chắn LM410 vẫn là một món đồ chơi xa xỉ cho giới nhà giàu.

Tại Pháp, Lazareth LM410 được công bố giá bán ở mức 100.000 EUR, tương đương 2,5 tỷ đồng. Hãng xe Pháp cũng cho biết sẽ chỉ có 10 chiếc LM410 được xuất xưởng.

