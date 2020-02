Toyota Việt Nam triệu hồi 24 xe Alphard vì lỗi dây đai an toàn

Thứ Sáu, ngày 14/02/2020 08:00 AM (GMT+7)

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa công bố thông tin triệu hồi 24 chiếc Alphard 2019 nhập khẩu từ Nhật. Những xe này gặp lỗi ở hệ thống dây đai an toàn hàng ghế thứ 2, có thể khiến hành khách không được bảo vệ đầy đủ khi xảy ra tai nạn.

Theo thông báo triệu hồi sản phẩm THSP/2020/01 do Cục đăng kiểm Việt Nam công bố, chương trình triệu hồi đối với dòng xe Alphard nhập khẩu nguyên chiếc để kiểm tra và thay thế dây đai an toàn của ghế hành khách thứ hai. Lần triệu hồi có tất cả 24 chiếc Alphard (Mã hiệu: GGH30L-PFZVK) có thời gian sản xuất từ 19/8/2019 đến 6/9/2019.

Những xe này gặp lỗi ở hệ thống dây đai an toàn hàng ghế thứ 2, có thể khiến hành khách không được bảo vệ đầy đủ khi xảy ra tai nạn.





Trên những xe bị ảnh hưởng, khi xảy ra tai nạn, dây đai an toàn của hàng ghế thứ 2 có thể không giữ cơ thể người đúng cách dẫn đến nguy cơ gây chấn thương cho người sử dụng. Nguyên nhân được xác định là trên các xe này sử dụng dây đai an toàn với trang bị hai hệ thống khóa đai nhưng 1 hệ thống khóa đai có thể không được lắp đặt lên xe chính xác và đúng cách.

Hiện tại chưa ghi nhận được báo cáo liên quan đến phản ánh về lỗi này trên các xe đang sử dụng tại Việt Nam. TMV khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình cũng như khách hàng cùng đi, khách hàng cần nhanh chóng đưa xe đến các Đại lý của TMV để được kiểm tra và xử lý. Các xe triệu hồi sẽ được kiểm tra hoặc thay thế dây đai an toàn miễn phí của hàng ghế thứ 2 trên xe Toyota Alphard do Công ty ô tô TOYOTA Việt Nam nhập khẩu và phân phối.

Với những xe nhập khẩu không do TMV phân phối thuộc diện triệu hồi theo công bố của Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC), khi có yêu cầu của chủ xe, hãng sẽ hỗ trợ liên hệ với TMC. Sau khi được xác nhận và đồng ý của TMC, TMV sẽ kiểm tra, thay thế dây đai an toàn theo chương trình triệu hồi đã công bố.

Dự kiến, thời gian bắt đầu tiến hành triệu hồi từ ngày 17/1/2020 và dự kiến kết thúc vào ngày 17/1/2022. Mỗi xe mất khoảng hơn 1 tiếng để kiểm tra và thay thế các chi tiết bị hỏng. Từ đầu năm đến nay, đây là lần triệu hồi đầu tiên của hãng xe Toyota tại thị trường Việt Nam.

