Piaggio Việt Nam tung ấn phẩm Liberty S màu mới nổi bật đậm chất cá tính

Thứ Sáu, ngày 17/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Thể hiện là một mẫu xe ga tràn đầy khát khao thử thách và tìm kiếm lối đi riêng, đậm chất cá tính của “cái tôi” trong mọi góc nhìn, không bị rang buộc bởi rào cản hay lề thói cũ, Piaggio Liberty S khoác lên mình màu vàng và đỏ đậm mới khiến người hâm mộ xao xuyến.

Này 16 tháng 9 năm 2021, Piaggio Việt Nam chính thức ra mắt bảng màu thời trang trẻ trung mới Cam Orange Taormina, Đỏ Red Scarlatto và Vàng Yellow Sole cho dòng xe Piaggio Liberty S 125. Đây là phiên bản xe năng động bậc nhất mang đậm phong cách Ý. Với sự bổ sung màu mới, người mua sẽ có nhiều lựa chọn màu sắc, phù hợp với gu thẩm mỹ đa dạng. Giá bán của Piaggio Libert Sy 125 màu mới có mức khởi điểm là 58,5 triệu đồng.

Các dải màu mới tăng thêm kích thích thị giác, làm nổi bật diện mạo mới đầy táo bạo và đậm “chất riêng” của Piaggio Liberty S 125. Các chi tiết đen nhám và đen bóng kết hợp hài hòa: cà vạt đen nhám với logo Piaggio nổi bật ở yếm trước, vành bánh xe sơn đen bóng kết hợp cùng tem thể thao màu đỏ ấn tượng, gương xe sơn đen bóng, đường viền dọc theo yên xe và tay dắt sau cũng sơn đen đồng điệu, tạo nên một tổng thể diện mạo đầy phong cách, dành cho những ai yêu thích sự tinh tế, tỉ mỉ tới từng chi tiết. Nổi bật trên thân xe là logo Liberty S màu đỏ đậm chất thể thao.

Với đường nét hiện đại cùng những chi tiết độc đáo, Piaggio Liberty S màu mới sở hữu tất cả những ưu điểm của dòng xe đô thị Piaggio, với những điểm nhấn đậm chất thể thao phù hợp với những cá tính trẻ trung, năng động đang tìm kiếm những cảm hứng khác biệt trên hành trình mỗi ngày.

Sức mạnh của Piaggio Liberty S đến từ loại động cơ I-Get vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, đem đến cảm giác lái mượt mà êm ái; các tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, khóa từ chống trộm cùng cảm biến nghiêng an toàn, đèn định vị LED.

Mỗi màu sắc là một chất riêng

Lấy cảm hứng thiết kế từ sự năng động của mẫu xe tay ga đô thị đậm chất Ý và tinh thần thể thao mạnh mẽ của dòng xe Liberty S, bảng màu trẻ trung mới dành tặng những tâm hồn khao khát thử thách và tìm kiếm lối đi riêng, là nguồn cảm hứng sống để dám nghĩ dám làm và thể hiện “cái tôi”.

Trong đó, Piaggio Liberty S Yellow Sole (Vàng cá tính) là lựa chọn màu sắc táo bạo và cuốn hút, đại diện cho sức sống tràn trề, những chuyển động tích cực theo đuổi sự tự do và chất riêng. Với thiết kế và màu sắc độtphá, Liberty S Yellow S đại diện cho những tâm hồn lạc quan, tràn đầy nhiệt huyết, và những trái tim nồng nàn trân trọng từng trải nghiệm dù là nhỏ nhặt nhất. Duyên dáng, tinh tế song không kém phần tự tin, Piaggio Liberty S Yellow Sole là người bạn đồng hành hoàn hảo trên những cung đường thành thị.

Còn với Piaggio Liberty S Red Scarlatto (Đỏ tinh tế ), người dùng sẽ có thêm lựa chọn với điểm nhấn ấn tượng cho bộ sưu tập màu sắc đầy cá tính của dòng xe Liberty S, thổi bùng đam mê và sức hút quyến rũ cho dòng xe được ưa chuộng bậc nhất, truyền cảm hứng về sức mạnh vượt trội cho người lái. Red Scarlatto – Màu sắc của chuyển động đầy cảm xúc, đại diện cho tinh thần khám phá đầy phiêu lưu và những cảm xúc chân thật nhất, khơi gợi những trải nghiệm đầy cảm hứng và mới mẻ.

Trong khi đó, Piaggio Liberty S Orange Taormina (Cam năng động) lại là biểu tượng cho những chuyển động sôi nổi nhất, căng tràn sức sống nhất - một sắc cam ấn tượng, dữ dội mang cảm hứng sáng tạo đường phố độc đáo. Cuộc sống chỉ được cảm nhận trọn vẹn nhất khi ta tự tin thể hiện bản sắc riêng, trân trọng từng khoảnh khắc và hết mình với đam mê. Piaggio Liberty S Orange Taormina hứa hẹn sẽ là một phụ kiện đầy phong cách và cá tính, biến đường phố thường ngày tràn đầy hứng khởi để sáng tạo và tự do khám phá.

Vận hành êm ái, an toàn và tiện dụng tối đa

Piaggio Liberty S sử dụng thế hệ động cơ iGet 4 kì 3 van với hệ thống phun xăng điện tử đảm bảo hiệu suất tối đa và lượng tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu. Động cơ mới đáng tin cậy với chi phí bảo dưỡng thấp, đồng thời giảm tiếng ồn và mang lại hiệu quả cao trong mọi điều kiện di chuyển.

Bộ khung xe chắc chắn, kích thước xe gọn và bánh xe đường kính lớn đem đến cảm giác về tính an toàn và ổn định ngay cả với những người lần đầu tiên sử dụng xe tay ga. Sự thoải mái khi điều khiển xe còn được đặc biệt thể hiện qua những chi tiết như chiều cao yên xe hợp lý, bàn để chân cho người ngồi sau có thể được gập vào được đặt ở vị trí thuận tiện, yên xe dài thoải mái. Những cải tiến về sự tiện dụng của xe như mặt đồng hồ điện tử với màn hình LCD hiện đại, đèn LED định vị nhằm mang đến sự thoải mái và an toàn tối đa cho người sử dụng.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên Piaggio Liberty S là một cam kết về an toàn cho phép người lái tận hưởng tối đa sự tự do trên xe. Tư thế lái được nghiên cứu kĩ lưỡng giúp cho việc điều khiển xe dễ dàng hơn, mang đến một trải nghiệm lái xe tuyệt vời.

Hệ thống khóa từ chống trộm an toàn hàng đầu trên thị trường cùng cảm biến nghiêng bảo đảm an toàn khi xe ngã đổ giúp người lái an tâm hơn khi sử dụng xe. Cốp đựng đồ dưới yên rộng rãi thoải mái đến 17 lít. Với những vật dụng cá nhân nhỏ, người dùng có thểchứa trong ngăn đựng đồ nhỏ trong cốp trước. Sự tiện dụng đồng nghĩa với dễ dàng di chuyển giúp Piaggio Liberty S trở thành người bạn đồng hành cá tính, năng động, thời trang giúp bạn khám phá những điều đặc biệt đầy cảm hứng trên hành trình quen thuộc mỗi ngày.

Bảng thông số kỹ thuật của Piaggio Liberty S 125:

Động cơ Loại động cơ Động cơ iGet, Xi lanh đơn, 4 kì, 3 valve Hệ thống phun xăng Phun xăng điện tử Dung tích xi lanh 124,5cc Đường kính xy lanh x Hành trình piston 52 x 58,6 mm Công suất cực đại 7,6 kW/ 7.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm/ 6.000 vòng/phút Hệ thống làm mát Làm mát bằng không khí Hộp số Biến thiên vô cấp tự động Khung gầm Giảm xóc trước Giảm chấn thủy lực ống lồng - hành trình piston 76 mm Giảm xóc sau Giảm chấn thủy lực đơn với 5 vị trí điều chỉnh - hành trình piston 74,5 mm Bánh trước Bánh đúc hợp kim nhôm 2.15 x 16 inch - Lốp không xăm 90/80-16 inch Bánh sau Bánh đúc hợp kim nhôm 2.5 x 14 inch - Lốp không xăm 100/80-14 inch Hệ thống phanh ABS đơn kênh Phanh trước Phanh đĩa, 240 mm, ABS Phanh sau Phanh tang trống, 140 mm Kích thước Dài 1.958 mm Rộng 695 mm Cao 1.110 mm Khoảng cách trục xe 1.359 mm Chiều cao yên 780 mm Dung tích bình xăng 6 lít Trọng lượng khô 120 kg

Nguồn: http://danviet.vn/piaggio-viet-nam-tung-an-pham-liberty-s-mau-moi-noi-bat-dam-chat-ca-tinh-50202...Nguồn: http://danviet.vn/piaggio-viet-nam-tung-an-pham-liberty-s-mau-moi-noi-bat-dam-chat-ca-tinh-5020211799583800.htm