“Ông vua” xe máy tại Việt Nam giảm doanh số hơn 70% vì dịch Covid-19

Thứ Ba, ngày 12/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Honda Việt Nam là hãng xe nắm giữ thị phần xe máy nhiều nhất, chứng kiến mức sụt giảm doanh số kỷ lục tháng 4/2020 vừa qua.

Doanh số ô tô, xe máy Honda Việt Nam sụt giảm mạnh tháng 4/2020

Theo Honda Việt Nam (HVN), tháng 4 vừa qua, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19, HVN đã tạm dừng sản xuất kéo dài từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020. Chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên doanh số bán hàng của HVN trong tháng 4/2020 cũng sụt giảm mạnh.

Ở mảng kinh doanh xe máy, HVN chỉ bán ra 61.752 xe, giảm 61% so với tháng trước và giảm 72% so với cùng kỳ năm 2019. Dù chiếm 22% doanh số của HVN song Honda Vision chỉ bán ra 13.883 chiếc, giảm khoảng 55% so với tháng trước.

Tương tự, Honda Wave Alpha bán ra 11.504 xe, chiếm 19% doanh số tháng, giảm hơn 60% so với tháng 3/2020.

Ở mảng kinh doanh ô tô, cả tháng 4, HVN chỉ bán ra 843 xe, giảm 57% so với tháng trước và giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn ô tô Honda bán ra tháng 4/2020 là CR-V, đạt doanh số 411 chiếc, chiếm 49% tổng doanh số. Xếp sau là Honda City đạt doanh số 161 xe, chiếm 19% tổng doanh số tháng 4/2020.

Trước tình hình khó khăn, sụt giảm doanh số cả ô tô lẫn xe máy, trong văn bản vừa gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc “phối hợp nắm bắt khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”, Tổng giám đốc Honda Việt Nam (HVN), ông Keisuke Tsuruzono cho biết “có khả năng sẽ chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất sang nhập khẩu” đối với ô tô.

Bên cạnh đó, để kích cầu mua sắm, Honda Việt Nam kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ và giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho khách hàng khi mua ô tô, xe máy.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/ong-vua-xe-may-tai-viet-nam-giam-doanh-so-hon-70-vi-dich-covid-19-d464771.html