Những xe máy có thiết kế “xấu đau đớn”, có chiếc là ý tưởng thảm họa cho tương lai

Thiết kế của xe máy hai bánh ngày càng thay đổi theo thời gian, kể từ chiếc xe máy đầu tiên được chế tạo. Các nhà sản xuất luôn muốn thiết kế ra nhiều mẫu xe càng tốt, vừa để theo kịp xu hướng phát triển của công nghệ, vừa để chiếm lĩnh phân khúc thị trường. Tuy nhiên trong quá trình phát triển đó vẫn không thể tránh khỏi những mẫu thiết kế “thất bại”, “xấu xí” không được nhiều người quan tâm.

1. MV X Zagato F4Z

Đây là một sản phẩm thực chất không phải là nguyên bản do công ty Zagato của Ý sản xuất. Họ không sản xuất các loại xe máy của riêng họ, mà chỉ tập trung thực hiện các sửa đổi trên những mẫu xe máy vốn có trên thị trường. Thế là công ty Zagato đã tiến hành một vài sửa đổi thú vị đối với chiếc MV Agusta F4. Tuy nhiên kết quả đạt được lại rất đáng thất vọng, chiếc xe trông thật sự lố bịch với kính chắn gió, màu sơn thân xe lệch tông so với màu sơn yên xe. Liệu rằng có tín đồ đam mê tốc độ nào lại thích đi trên một chiếc xe như thế này không?

2. Victory Vision

Công ty Victory Motorcycles của Mỹ được thành lập vào năm 1999 để cạnh tranh trực tiếp với hãng sản xuất xe mô tô Harley - Davidson nổi tiếng, đang có doanh số bán hàng cao nhất vào thời điểm đó. Không có gì ngạc nhiên khi Victory Motorcycles thất bại trong nỗ lực trở thành Harley - Davidson thứ 2, dẫn tới việc họ buộc phải đóng cửa vào năm 2017. Một trong những thất bại lớn nhất của họ, đó là chiếc Victory Vision khổng lồ, không chỉ trông dị hợm khủng khiếp, mà nếu bạn ngồi trên chiếc xe này quá lâu, sức nóng từ hệ thống động cơ bên dưới hoàn toàn có thể làm bỏng chân của bạn.

3. Newron EV-1

Chiếc mô tô đầu tiên trên thế giới được công nhận, do ông Gottlieb Daimler chế tạo ra vào năm 1885 được làm bằng gỗ. Điều đó có vẻ như đã kích thích tinh thần và óc sáng tạo của một số hãng sản xuất mô tô, để tạo ra các mẫu xe máy có phần thân được làm bằng gỗ. Newron Motors - một công ty của Pháp đã thiết kế ra dòng xe Newron EV-1 là một chiếc xe máy điện có thân được làm hoàn toàn bằng gỗ. Mặc dù chỉ sản xuất duy nhất 12 chiếc, thế nhưng mẫu xe này dường như chỉ nên được cất ở nhà hoặc ở bảo tàng để trang trí chứ không nên dùng để chạy ngoài đường. Bởi vì không ai có thể biết được nó có thể an toàn đến đâu khi không có bộ khung bằng thép chống đỡ cơ chứ.

4. Honda DN-01

Honda là một công ty sản xuất xe máy, ô tô danh tiếng đến từ Nhật Bản. Các sản phẩm do Honda tạo ra luôn đạt được sức hút và đánh giá cao từ người tiêu dùng. Vậy thì tại sao lại có một chiếc xe mô tô của Honda lại lọt vào danh sách xe máy xấu nhất? Nếu bạn trông thấy chiếc xe này, ắt hẳn bạn sẽ tự tìm ra cho mình câu trả lời mà thôi. Honda DN-01 được thiết kế để hướng tới phong cách cruiser, thế nhưng với khung gầm cực thấp cùng phần đầu trông “nửa nạc, nửa mỡ” thì thực sự chả có dân lái xe nào lại gọi DN-01 thuộc phân khúc cruiser cả. Thậm chí nhiều người còn gọi chiếc xe này là Do Not Own One (đừng nên sở hữu).

5. Harley-Davidson Road Glide

Những người hâm mộ dòng xe mô tô Harley - Davidson có lẽ sẽ thấy ngạc nhiên khi một trong những mẫu xe của hãng lại có thể lọt vào danh sách những chiếc xe máy xấu nhất thế giới. Mặc dù Harley - Davidson luôn cố gắng tạo ra những mẫu xe có thiết kế đẹp mắt, thế nhưng không gì là hoàn hảo cho đến khi chiếc Road Glide xuất hiện. Đây là mẫu xe mô tô có kích thước khổng lồ, với phần đầu xe “siêu to khổng lồ”. Tại sao hãng lại có thể tạo ra được một chiếc xe đi ngược lại hoàn toàn lối thiết kế truyền thống của mình tới như vậy. Dĩ nhiên với kích thước khổng lồ như vậy, chiếc Road Glide này cần rất nhiều kỹ năng để điều khiển thuần thục.

6. Brammo Empulse R

Brammo Empluse R là một trong những mẫu xe mô tô điện thế hệ mới nhất, vô cùng thân thiện đối với môi trường. Tuy nhiên nhà sản xuất lại có vẻ như chưa tìm được cách thiết kế xe tối ưu nhất, khiến cho những cục pin của xe lộ rõ có thể trông thấy bằng mắt thường. Thiết kế này được nhiều người nhận xét là “khá ngứa mắt”, không tiện dụng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên đây là mẫu mô tô điện có khả năng di chuyển được tối đa 206 km cho mỗi lần sạc đầy, phần nào đó “vớt vát” được thiết kế khá thảm họa của xe.

B-King là mẫu xe mô tô thể thao do hãng Suzuki thiết kế nhằm thống lĩnh thị trường. Mẫu xe này được lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc mô tô Hayabusa vốn mang tính biểu tượng của hãng. Tuy nhiên có vẻ như Suzuki đã thêm vào quá nhiều chi tiết thừa thãi, khiến cho chiếc B-King trông khá xấu xí, như thể là một chiếc xe được chắp vá thêm từ chiếc Hayabusa chứ không phải là thiết kế mới dựa trên cảm hứng sáng tạo.

8. BMW C1

Nhà sản xuất ô tô nổi tiếng BMW của Đức có thể được biết đến nhiều hơn với những chiếc xe hạng sang, thế nhưng họ cũng đã bắt đầu quá trình sản xuất xe mô tô kể từ năm 1925 cho đến nay. BMW C1 chắc chắn là một mẫu xe mô tô “dị thường” mà hãng từng sản xuất ra. Đây là mẫu xe mô tô điện, phần nhiều có thiết kế giống một chiếc xe tay ga nhiều hơn là mô tô thể thao. Đặc biệt ở chỗ, chiếc xe này có mái che cong giúp bảo vệ người ngồi khỏi bị mưa ướt. Tuy nhiên về tổng thể thì mẫu xe này khá xấu xí và không được nhiều người yêu thích.

9. Ducati Multistrada

Ducati là công ty sản xuất xe mô tô hàng đầu đến từ nước Ý, với những sản phẩm xe mô tô phân khối lớn đẹp mắt và được nhiều người ưa thích hiện nay. Mẫu xe Multistrada được Ducati ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003 và đã thu hút được sự chú ý lớn vào thời gian đó. Một số người tỏ ra yêu thích thiết kế lạ lùng, độc đáo của chiếc xe, nhưng đa số lại thẳng thừng chê bai mẫu xe này quá xấu, không mạnh mẽ và thể thao như những dòng xe khác. Mặc dù Ducati đã tung ra phiên bản V4 vào năm 2010 đẹp mắt hơn cho chiếc Multistrada, tuy nhiên điều đó không đủ để cứu phiên bản 2003 ra khỏi danh sách này.

10. Johammer J1

Nếu bạn tự hỏi mẫu xe máy nào là xấu thậm tệ nhất hiện nay, chắc chắn Johammer J1 là cái tên luôn đứng top đầu trong các cuộc bình chọn. Hãng sản xuất Johammer của Áo đã tìm ra một cách để che giấu đi những cục pin khổng lồ trên những chiếc xe máy điện, đó là sử dụng thân xe được bao phủ bởi nhựa theo đúng nghĩa đen, khiến cho chiếc Johammer J1 trông chả khác nào những chiếc xe mô tô lạc hậu từ thời xa xưa. Có lẽ họ đã nghĩ rằng đây sẽ là tương lai dành cho xe máy điện, nhưng có vẻ như tương lai này hơi bị “xấu xí”.

