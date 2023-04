Đi xe máy về quê dịp nghỉ lễ 30/4: Chú ý loạt lỗi giao thông thường gặp

1. Uống rượu bia trước khi lái xe

Xử phạt vi phạm nồng độ cồn là một trong những lỗi phổ biến được CSGT trên cả nước kiểm tra thực hiện thời gian gần đây, đặc biệt là khi trời tối. Mức phạt vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển xe máy được quy đinh tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ) như sau:

Vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, bị phạt 1-2 triệu đồng

Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, bị phạt 4-5 triệu đồng

Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, bị phạt từ 6-8 triệu đồng

Nhiều người cho rằng uống một vài lon bia vào buổi trưa thì buổi tối lái xe là đã đủ tính táo rồi. Nhưng do cơ địa nhiều người dù chỉ uống lượng nhỏ rượu bia thì lượng cồn vẫn còn tồn tại thậm chí tới 1-2 ngày sau đó. Do đó để đảm bảo nghỉ lễ vui vẻ và an toàn thì đã uống rượu bia thì không lái xe.

2. Vi phạm tốc độ

Chạy quá tốc độ là một trong những lỗi vi phạm rất thường gặp khi người dân đi xe máy về quê hoặc đi chơi bởi những đoạn đường rộng rãi vắng vẻ nhiều người thường có thói quen "vặn ga hết cỡ". Mức phạt vi phạm điều khiển xe chạy quá tốc độ đối với xe máy năm 2023 được quy định như sau

Quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h, bị phạt từ 200.000 - 300.000 đồng

Quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h, bị phạt từ 600.000 - 1.000.000 đồng

Quá tốc độ quy định trên 20 km/h, bị phạt từ 4-6 triệu đồng

Ngoài ra nếu chạy xe theo nhóm từ 2 xe trở lên và quá tốc độ quy định thì có thể phạt tối đa từ 6-8 triệu đồng. Chính vì thế nếu bạn có lập các nhóm phượt cùng đi du lịch hoặc về quê dịp nghỉ lễ này cần hết sức chú ý tới tốc độ để đảm bảo an toàn.

3. Đi sai làn đường, hoặc đi vào đường cao tốc

Đây có lẽ là lỗi mà nhiều người chạy xe tới các khu vụ tỉnh/thành phố khác nơi sinh sống khác dễ bị vi phạm do không quan sát kỹ biển báo. Quy định mới nhất cho lỗi chạy xe máy sai làn đường theo quy định là từ 400.000 - 600.000 đồng.

Ngoài ra, tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc dành riêng cho ô tô cũng khá phổ biến. Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐCP được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 123, người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 - 5 tháng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/i-xe-may-ve-que-dip-nghi-le-30-4-chu-y-loat-loi-giao-thong-thuong-gap-a605266.html