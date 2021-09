Người dân được kiểm tra giấy tờ của CSGT trong trường hợp nào?

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 06:00 AM (GMT+7)

(PLO)- Theo thông tư 67/2019 của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian vừa qua, một số bạn đọc đã gửi câu hỏi về PLO trong trường hợp nào thì người dân được kiểm tra giấy tờ của CSGT?

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM giải đáp: Theo thông tư 67/2019 của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (gọi tắt là Thông tư 67) quy định, người dân sẽ có 5 cách giám sát lực lượng công an trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gồm:

- Thông qua các thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng;

- Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật;

- Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ;

- Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Luật sư cũng cho biết thêm, người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng phải bảo đảm các điều kiện: không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ, ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác. Khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ. Khu vực này phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

“Thông tư 67 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, tại Điều 10 của Thông tư 67 quy định, nhân dân giám sát công an nhân dân phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật”- luật sư Tuấn cho hay.

Người dân có trách nhiệm trong việc phát hiện các hành vi giả danh Công an nhân dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đồng thời, tại Điều 9 của Thông tư này cũng quy định trách nhiệm của nhân dân trong hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, Thông tư quy định trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện các hành vi giả danh Công an nhân dân.

Cụ thể, Điều 9 quy định trách nhiệm của nhân dân tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gồm:

1. Tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

2. Tham gia cấp cứu và bảo vệ tài sản của người bị nạn, bảo vệ hiện trường trong các vụ tai nạn giao thông.

3. Bảo vệ các công trình giao thông, thiết bị an toàn giao thông. Trường hợp phát hiện công trình, thiết bị có dấu hiệu không đảm bảo an toàn giao thông hoặc bị hư hỏng, bị xâm hại thì nhanh chóng thực hiện các biện pháp báo hiệu cho người tham gia giao thông biết và khẩn trương thông báo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý công trình, thiết bị, cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Phát hiện, ngăn chặn, tố cáo những trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

5. Thông báo các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các vụ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, phạm pháp hình sự làm ảnh hưởng an toàn giao thông; đặt chướng ngại vật trên đường gây cản trở giao thông; ném đất, đá hoặc các vật khác vào phương tiện hoặc người tham gia giao thông; vận chuyển trái phép chất cháy, chất nổ, chất ma túy hoặc vận chuyển trái phép các hàng hóa khác; các hành vi giả danh Công an nhân dân; chống người thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

6. Tham gia và hưởng ứng các phong trào giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông.

7. Hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ.

8. Tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các thành viên khác trong gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

