Ngắm 1908 Harley-Davidson Strap Tank vừa được chốt giá hơn 22 tỷ đồng

Phiên đấu giá Vintage & Antique Motorcycle Auction lần thứ 32 được tổ chức tại Las Vegas cuối tháng 1 vừa qua là sự kiện thường niên thu hút những bộ sưu tập mô tô cổ giá trị nhất thế giới. Tại sự kiện đã có sự tham gia của gần 2000 mẫu xe từ những bộ sưu tập nổi tiếng như Jim’s Forever Collection, Mike Wolfe’s As Found Collection,BMW Centennial Selection from the Black Forest Collection,...

Vượt qua tất cả các mẫu xe khác trong sự kiện, một chiếc 1908 Harley-Davidson Strap Tank đã được đấu giá thành công với mức 850.000 USD, tính cả các thuế phí thì người sở hữu sẽ phải bỏ ra 935.000 USD - khoảng 22,3 tỷ đồng khi quy đổi theo tỷ giá hiện tại - để sở hữu chiếc mô tô cổ này, lập kỷ lục của phiên đấu giá từ trước tới nay.

Chiếc 1908 Harley-Davidson Strap Tank được phát hiện tại Milwaukee vào năm 1941 và được lưu giữ tại Wisconsin trong suốt 66 năm trước khi được Paul Freehill ở Fort Wayne, Indiana phục hồi. Strap Tank là một trong những dòng xe Harley-Davidson đầu tiên được sản xuất. Phiên bản 1908 của Strap Tank chỉ có tổng cộng 405 chiếc được sản xuất và cho tới nay có cực kỳ ít còn tồn tại, và còn nguyên trạn như mẫu xe tại phiên đấu giá thì có lẽ chỉ có một.

William S. Harley và Arthur Davidson bắt đầu lịch sử lừng lẫy của Harley-Davidson năm 1905 trong một lán gỗ nhỏ - nơi mà họ sản xuất 5 chiếc xe đầu tiên. Tới năm 1906, họ chuyển tới nhà máy tại Juneau Avenue và sản xuất được 50 chiếc xe trong năm thứ 2 này.

Strap Tank được sản xuất năm 1907 với 150 chiếc xuất xưởng. Đúng như tên gọi (Strap Tank - tạm dịch là "bình xăng treo"), chiếc xe có thiết kế bình xăng được treo trên khung bởi các bản niken sợi. Chiếc xe được truyền động bởi dây da - một trong những kiểu truyền động cổ xưa nhất. Xe sử dụng khối động cơ số hiệu . 2241 và bộ chế hòa khí no. 1049.

Cùng xem thêm một số hình ảnh ấn tượng của chiếc mô tô này:

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ngam-1908-harley-davidson-strap-tank-vua-duoc-chot-gia-hon-22-ty-dong-1436985.ngn