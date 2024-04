Mô tô chạy bằng CNG sẽ trình làng vào tháng 6/2024

Bên cạnh xe điện, các phương tiện chạy bằng các nhiên liệu sạch thay thế xăng dầu cũng đang được các hãng sản xuất xe phát triển. Tại Ấn Độ - thị trường xe máy lớn nhất thế giới - nhà sản xuất Bajaj đang là đơn vị tiên phong trong việc giới thiệu sản phẩm xe hai bánh, 3 bánh sử dụng nhiên liệu sạch.

Chiếc xe chạy CNG của Bajaj (Ảnh: Rushlane).

Các thông tin mới nhất cho biết vào tháng 6/2024 tới đây, Bajaj sẽ giới thiệu chiếc xe máy đầu tiên chạy bằng khí thiên sạch (Compressed Natural Gas). Đây là loại khí không thải ra các khí độc như CO, NO, SOx, đồng thời tiết kiệm chi phí nhiên liệu tới 40% so với xăng dầu.

Những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe chạy CNG đầu tiên của Bajaj đã được chụp lại khi tiến hành chạy thử trên đường. Đây có lẽ là một chiếc xe mang phong cách adventure, rất linh hoạt để di chuyển trên các địa hình khác nhau. Tuy nhiên, các thông tin khác về chiếc xe này vẫn chưa được tiết lộ.

Ngoài xe chạy bằng CNG, Bajaj cũng đang có kế hoạch phát triển một chiếc xe máy sử dụng nhiên liệu khí hidro. Dự kiến, chiếc xe sẽ dựa trên nguyên mẫu là chiếc xe điện Bajaj Joy, và sẽ có một động cơ thiết kế riêng rành cho loại nhiên liệu sạch này.

Mẫu xe chạy động cơ hydro dự kiến đang được phát triển (Ảnh: Rushlane).

Hiện nay tại Ấn Độ, cũng có các nhà sản xuất giới thiệu các mẫu xe chạy bằng khí hidro, nhưng tất cả đều là xe ô tô. Bajaj là thương hiệu đầu tiên và tiên phong trong việc phát triển xe máy chạy khí hidro, trong đó hãng con là Chetak đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

